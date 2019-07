Cristina Solanet SEGUIR Bárbara Orlando SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2019

Hoy volvemos a visitar el complejo Darwin, construido a fines de los 80 en lo que alguna vez fuera la fábrica textil Dell'Acqua. Allí conocimos a tres vecinos que aprovecharon la amplitud de sus espacios para desplegar su particular visiones y pasiones, que generosamente compartieron con nosotros.

Miguel

Miguel es productor y cuenta con un enorme archivo en su depto. Crédito: Daniel Karp

Durante la década de los 80, Miguel Rodríguez Arias dejaba grabando los programas políticos para verlos cuando volvía de la Facultad de Psicología. En esas proyecciones en diferido, empezó a interesarse por algo que por entonces pasaba desapercibido: los actos fallidos, en boca de personalidades y políticos. Empezó a registrarlos y atesorarlos, y ese material -en forma de documental- que circuló primero por circuitos académicos, lo llevó a estar sentado en la mesa de Mirtha y en el living de Susana, y seguir una carrera como documentalista y productor.

Antes de mudarse, reemplazaron el piso original de cemento alisado por uno de madera para imprimirle un aire más hogareño al espacio. La pared de ladrillo a la vista se mantuvo blanca para aclarar el ambiente. Crédito: Daniel Karp

Para 1989, cuando este loft fue la cocina de Francis Mallman en la sexta edición de Casa FOA, el departamento que Miguel compartía con su mujer, Ana, en Palermo se delataba minúsculo para el crecimiento exponencial del archivo. En el 91, se mudaron. En el 95 nació su hija y readaptaron la planta alta. En 2001, mudaron allí su productora, Rodríguez Arias, que funcionaba en otro loft del complejo, donde convivió muy bien con la aceitada dinámica familiar.

Con una biblioteca sin fondo, se separó el área de escritorios sin bloquear el paso de la luz. Crédito: Daniel Karp

El archivo está ordenado cronológicamente, pero tiene múltiples entradas de búsqueda. Más de una vez, los canales de TV les han pedido material directamente a ellos. De piso a techo y con tres filas de profundidad, la videoteca tiene material de archivo desde 1983. "Son 19 mil cassettes, con 50 mil horas de grabación: más que nada de política, pero hay de todo un poco".

De hierro blanco, a tono con el mobiliario de la cocina, se oculta un pequeño toilette con impronta náutica. Crédito: Daniel Karp

El sector de escritorios junto a la ventana es el espacio de trabajo que ocupa el resto del equipo. Las mesas, sillas, computadoras y gran parte de las bibliotecas fueron traídas de la anterior sede de la productora, que funcionaba en un loft de este mismo edificio.

La planta baja es abierta: contiene el living, la oficina, la cocina y el comedor. Crédito: Daniel Karp

La cocina se mantuvo con su distribución y mobiliario original, con alacenas de hierro blanco, muebles bajo mesada del mismo estilo y mesada de madera. Los dueños de casa la complementaron con una mesa de comedor y sillas negras.

En la planta alta está la suite principal. El ambiente se resolvió con pocos elementos: ropa de cama en blanco, mesas de luz a tono, y almohadones en negro para contrastar. Crédito: Daniel Karp

"Cuando nuestra hija empezó a caminar, ampliamos la planta alta hasta la mitad del living para agregar un cuarto y reemplazamos la baranda por pared, por seguridad", cuenta Carlos.

.

Laura

Sobre el mueble de madera (Mercado de Pulgas), un retrato de Astroboy, obra del dueño de casa. Crédito: Daniel Karp

Ana y Roy son diseñadores gráficos. Ella tiene una agencia de branding e innovación que maneja desde casa, y él es director creativo en una agencia. Viven con sus hijas Rita y Felisa en un luminoso tercer piso rodeados de muebles antiguos y juguetes japoneses.

Si bien coquetearon con la idea de poner piso de cemento alisado a tono con la escalera, terminaron conservando el original. Crédito: Daniel Karp

"Cuando vinimos a ver este lugar por primera vez, era difícil imaginárselo como casa. Desde el lado de la construcción no estaba mal; de hecho, conservamos mucho de la distribución de la planta superior. Lo que era raro era el planteo estético: tenía unas arcadas medio extrañas, dos chimeneas y un torso cual Venus de Milo en el descanso de la escalera. Además, estaba abandonado desde hacía unos años, no tenía cocina, y el único baño estaba abajo, así que tuvimos que hacerle bastante obra", cuenta Laura.

"La escalera ya estaba, y hubo debate durante la obra para cambiarla por una versión que ocupara menos lugar. A mí me encantaba, así que insistí para que quedara así: no estábamos tan justos de espacio y tiene mucha onda".

En el comedor, amplia mesa de madera hecha a medida (BLVD), sillones 'Eames' con tapizado de denim y araña con caireles reciclada. Crédito: Daniel Karp

En el living, se combinó un sillón naranja (BLVD) con un modelo de Thonet con funda blanca (Telas de Carola) y un Chester que Laura mandó a hacer a una fábrica. En el centro, un juego de lámparas ferroviarias (Red Sur) sobre la mesa ratona.

La estantería sin fondo se completó con tablones pintados en dos colores. Detrás de la mesa de comedor, un aparador comprado en un mercado de pulgas pintado de celeste y un cuadro que lleva la firma de Roy. Crédito: Daniel Karp

Después de una remodelación a cargo del arquitecto Nelson Calaza, la pareja se mudó al loft con su hija recién nacida en brazos. Hoy, el espacio les es muy funcional: al ser amplio y versátil, las chicas tienen espacio para jugar y ella puede trabajar cómodamente.

"Soy de buscar lo que me gusta, cosas nuevas, vintage, refaccionadas. Y mezclo mucho: si salgo a comprar doce vasos no van a ser nunca iguales, te traigo mínimo tres modelos".

Junto a la barra, mix de banquetas: antiguas de madera con esterilla y modernas 'Candy' en blanco (Falabella). Crédito: Daniel Karp

"Quisimos una cocina acorde con las dimensiones del lugar. La diseñamos con una barra bien cómoda y un extractor con motor extra, súper potente".

En el dormitorio de las hijas, empapelado con motivo de animales (Picnic) y alfombra tejida a crochet con cara de oso (Sueños de Lana). Crédito: Daniel Karp

"El cuarto de las chicas ventila hacia afuera, pero el nuestro balconea sobre el living. Para tener luz, le agregamos un ventanal de vidrio repartido antiguo y un paño fijo". Además, se colocó piso de madera en la planta superior para darle calidez.

Una amiga le dijo que, según el Feng Shui, era pésimo que le quedara una viga sobre la cama, por eso se recubrió. Crédito: Daniel Karp

En el dormitorio principal, empapelado de Toile de Jouy (Tienda Palacio) detrás de la cabecera antigua (Colores) y mesa de luz blanca (Urano). El ventanal combina un panel de vidrio repartido antiguo comprado en Maschwitz, ventanas superiores de época con bisagra y un paño fijo central.

Carlos

Durante años, el amplio espacio fue también taller y punto de encuentro para sus clínicas de arte. Después pasó a ser sólo su casa, pero conservando la esencia: mucho espacio y ninguna división. Crédito: Daniel Karp

Si bien con una madre editora y un padre que había sido dibujante el vínculo con la cultura corría por la familia, Carlos Huffmann fue el primero en declararse lisa y llanamente artista. "Quería hacer un posgrado de arte en Estados Unidos, pero primero necesitaba un título, y estudié Economía: prefería ir por algo nada que ver que elegir una carrera tibia. En retrospectiva, fue la parte más bizarra de mi formación". Tras terminar su carrera acá y en el exterior, expuso afuera, recorrió varios países y en 2007 volvió a Argentina. "Más que ser un artista itinerante, me interesaba formar parte de una escena", dice.

De noche, las cortinas reparan del ruido, el frío y la luz de la calle. De día suman un bienvenido aire teatral. El piso de cemento alisado se conservó, al igual que la chimenea de utilería. Un agregado fue una pantalla en el centro del ambiente, que se desenrolla para proyectar películas. Crédito: Daniel Karp

Carlos compró este loft, lo adaptó como taller, centro de sus clínicas de arte y vivienda. Con el tiempo, la geografía lo sorprendió por lo acertada. "En Villa Crespo están pasando muchas cosas, de hecho la galería que me representa, Ruth Benzacar, se mudó de Recoleta para estos pagos".

Costumbre heredada de las épocas de taller, las paredes quedan despejadas y cambian todo el tiempo: se cuelgan obras y se usan para pintar. Crédito: Daniel Karp

"No me gusta preocuparme porque las cosas se rompan. Para casa, elijo objetos fáciles de arreglar o distintos, para poder reemplazarlos. Con mi obra pasa lo mismo: es muy arreglable".

Este yunque sobre pie de hierro fue realizado por su padre: se lo regaló con sus iniciales talladas. Crédito: Daniel Karp

"No me molesta nada el cablerío, al contrario, me gusta. No entiendo esa obsesión de andar escondiendo cualquier evidencia de tecnología. Es un mundo que me encanta; de hecho, armé algunos de mis parlantes".

"Recibí el lugar un poco sobrediseñado para mi gusto. Para mí un loft es fabril, casi 'mala onda'. Así que pinté las columnas y la herrería de negro mate y armé una baranda a tono".

En el comedor, una mesa redonda de 2m de diámetro que compró usada, con diferentes sillas: modelos viejos de Olivetti y otros hallazgos de una liquidación en Natan. Crédito: Daniel Karp

"Me cuestionan mucho la orientación de la biblioteca, pero me encanta tener un sector medio laberíntico, de 'casa tomada' por los libros".

Carlos dejó la cocina tal cual la recibió y le agregó banquetas de madera a la barra. Junto a la biblioteca, una obra expuesta en la 'Cueva de piratas australes' de ArteBA 2008: una 'serpiente dragón' que 'entra y sale' de una consola con videojuegos antiguos rescatados con software actual.

El cuarto, que balconea sobre la planta baja, se dividió con paneles móviles de tela junto a la baranda. Crédito: Daniel Karp

Sobre la cama, acolchado blanco con pie de cama traído del norte, y a cada lado, una lámpara de pie realizada por el padre de Carlos usando bocas de manguera de bomberos antiguas como base.

Sobre la escalera, "Hicimos lo mejor que pudimos con lo que nos fue dado", un óleo del dueño de casa. Crédito: Daniel Karp

Este espacio exterior funciona como segunda entrada y balcón. "La hamaca es el mejor lugar de lectura posible, estás doblemente colgando