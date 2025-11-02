Visitamos a tres emprendedores que eligieron vivir con poco en la inmensidad patagónica

Se instalaron en los alrededores del lago Lolog, Neuquén, para disfrutar de otro ritmo en un maravilloso entorno.

Daniela Rossi y Carolina Etchebehere Por Escuchar Nota

De una forma u otra, descubrieron este rincón de la Patagonia y lo hicieron propio. Matías, Soledad y Marcelo encontraron su base en los alrededores del lago Lolog, en Neuquén. Allí, eligieron la fórmula tiny house: en pocos metros, lograron condensar todo lo que necesitan para una estancia confortable. Afuera, la expansión complementa con el río, el lago, la montaña, el bosque. Un balance entre resguardo interior y entorno único.

Living tiny house Lolog Patagonia Gentileza Gustavo Castaing

Matías

Nacido en San Martín de los Andes, el arquitecto y constructor Matías Opazo se mudó a Buenos Aires para estudiar en la universidad, y luego trabajar. Unos ocho años después, en 2013, decidió tomar la ruta de nuevo hacia el Sur, donde creó Alun Tiny House, su propio proyecto de construcción de viviendas pequeñas listas para ser implantadas en el terreno.

Desde hace tres años, Matías vive en el barrio Loma Redonda, en una de esas casas, con alrededor de 25m2 y una vista impactante hacia los cerros Mocho y Chapelco.

Matías, en el frente de su casa, que refleja las montañas Gentileza Gustavo Castaing

Este es un lugar que se condice con un momento personal de ir más para adentro. Elegí habitar la Patagonia desde un enfoque distinto: más esencial, móvil, más conectado con el paisaje y conmigo mismo” — Arq. Matías Opazo, al frente de Alun Tiny House y dueño de casa

Al implantar su casa en este terreno, Matías privilegió la vista –hacia el Sur– por sobre el ingreso de sol directo. De todos modos, la luz alcanza y sobra Gentileza Gustavo Castaing

“La casa conjuga diseño, eficiencia y libertad, y está equipada con aislaciones y revestimientos adecuados para el clima patagónico porque es un producto local, algo que me interesaba mucho hacer”, nos explica. Las unidades de Alun Tiny House salen del taller listas al 90%; al llegar al lugar elegido, solo hay que apoyarlas en las plateas y conectarlas a los servicios.

Gentileza Gustavo Castaing

Lo que aseguró antes de mudarse: la conexión a internet y un buen sistema de TV y audio. “Tengo todo lo que necesito, no noto diferencias con vivir en una casa grande. Sí tengo que ser más ordenado y mantener esa organización”, dice sobre el día a día.

En la planta baja, están la cocina, el living y el baño. El interior está revestido con placas de MDF ranuradas combinadas con detalles en placas de OSB Gentileza Gustavo Castaing

“Fue muy lindo hacer mi propia casa: siempre había vivido en lugares ya construidos y equipados. Esta es la primera vez que tomé cada decisión según lo que quería para mí”

En la parte superior, Matías armó su dormitorio Gentileza Gustavo Castaing

“Nunca había vivido en un espacio tan acotado y descubrí que es una dinámica que, hoy, se adapta muy bien a mi rutina. Durante la semana, salgo a trabajar de la mañana a la noche; recién los fines de semana puedo llegar a estar acá todo el día”

Almohadones y alfombra de lana de oveja, teñida con tintes naturales (Rina Decoración) Gentileza Gustavo Castaing

Las aberturas son de aluminio con DVH para mayor eficiencia energética y confort térmico; cuando conversamos con Matías, afuera el termómetro marcaba -3°C y, adentro, 20°C.

Los revestimientos exteriores –chapa acanalada, siding y placa cementicia– no necesitan mantenimiento Gentileza Gustavo Castaing

Después del primer año de vivir su casa, Matías decidió agregar las pérgolas, principalmente para que sus perros tuvieran resguardo.

El deck se instaló al mismo tiempo que las pérgolas. Ya que se hacía una obra, pareció un excelente momento para agregar un mirador/solárium. Allí, sillas materas hechas con madera de chañar recuperada de las podas y asiento de tiento (Rina Decoración) Gentileza Gustavo Castaing

Soledad

“Muchos años atrás empecé una búsqueda, con convicción y certeza. Vivía en un piso 17 en Recoleta y trabajaba diseñando las vidrieras para una marca multinacional de indumentaria, pero sentía la necesidad de una vida más simple”, recuerda Soledad Quinterno sobre el camino que la condujo a crear Encuentro Silvestre, su complejo de casas de alquiler temporario y para turistas.

Soledad, en su taller de carpintería Gentileza Gustavo Castaing

Primero se mudó de Recoleta al Delta y, en 2013, a San Martín de los Andes, donde redecoró y administró una posada, algo que le hizo descubrir su amor por la hospitalidad. A fines de 2021, tras vender un galpón en Palermo, pudo comprar el terreno donde hoy funciona su proyecto.

Gentileza Gustavo Castaing

En la zona hay muchos lotes de estepa, pero yo quería sí o sí que tuviera bosque y agua. Cuando lo encontré, lo señé enseguida, porque sabía que era único. Era el lugar de mis sueños, en medio del bosque, entre el río y el lago, rodeado de montañas” — Soledad Quinterno, al frente del complejo Encuentro Silvestre y dueña de casa

“La torre” donde está la carpintería tiene un hall frío que actúa como fuelle térmico entre exterior e interior Gentileza Gustavo Castaing

Soledad contrató a un arquitecto para proyectar el complejo, pero al final decidió liderarlo ella misma, mientras que Juan Bautista Segura –padre de su hijo y paisajista– estuvo a cargo de los espacios exteriores.

Gentileza Gustavo Castaing

Durante los tres meses que llevó la construcción de la primera casa del complejo, Soledad se dedicó a diseñar y hacer todos los muebles. Y es en ese hogar fundacional donde hoy disfruta sus fines de semana. “Pasé de vivir en una casa de 150m2 a dividirme entre un dos ambientes en el centro de San Martín de los Andes y esta casa. Un dato importantísimo es que aquí montó su taller.

Sobre las placas de OSB, herramientas colocadas al milímetro; casi una vidriera de bombonería para un carpintero Gentileza Gustavo Castaing

“Cuando llegué, decidí volver a la carpintería, algo que ya había experimentado en Buenos Aires, donde fui aprendiz durante tres años. Con la excusa de equipar las casas, terminé llevando ese deseo a la realidad”

Soledad en acción, aprovechando el sol para tratar la madera al aire libre Gentileza Gustavo Castaing

“Para diseñar esta y todas las casas, busqué un estilo simple y acogedor. El objetivo principal (y lógico) es que se destaque el entorno”

Gentileza Gustavo Castaing

“En mis comienzos, estudié Diseño de Indumentaria. ¡Empecé cosiendo vestidos de fiesta y ahora hago carpintería!”, dice con humor. “Me acuerdo que, cuando estaba en sexto grado, aproveché un recreo para escaparme de mi clase y meterme en otra en la que había un taller y allí hice una cruz encastrada. Creo que la carpintería me acompaña desde ese día”, cuenta.

Soledad hizo los muebles de todas las casas de Encuentro Silvestre. El bajomesada está hecho de machimbre de pino colocado al revés, con una sola mano de pintura blanca para darle luminosidad Gentileza Gustavo Castaing

“Hoy no vivo en Encuentro Silvestre de forma permanente, pero creo que, en un par de años, cuando mi hijo termine el colegio, lo voy a hacer. Acá estoy feliz, tengo todo”

El piso es de pino, terminado con laca. La puerta del baño, de lenga maciza. Soledad está haciendo los placares interiores: ya terminó el de la ropa blanca, y trabaja en otro más Gentileza Gustavo Castaing

Gentileza Gustavo Castaing

La pequeña ventana cuadrada marca un entrepiso que, por el momento, está usando como depósito. El próximo paso: “Me gustaría armar un estar en el piso superior; con ventanas en todas las caras; está lleno de sol y tiene una vista hermosa”, dice.

Gentileza Gustavo Castaing

Para la mesa, reutilizó la madera de un deck. Durante la sesión de fotos, se acercó Marcelo, un vecino del complejo cuyo espacio veremos a continuación Gentileza Gustavo Castaing

Marcelo

Bisnieto, nieto e hijo de laneros e industriales en Bahía Blanca, Marcelo Broccardo vivió su infancia arriba de la fábrica familiar, que incluía lavadero y peinaduría.

Los viajes a lo largo y ancho de la Patagonia junto con su padre para comprar las fibras directamente en las estancias forman parte central de sus recuerdos. También eligió el oficio, trabajando todo el proceso: compra, tejido, concepto y comercialización con su propio proyecto, Lana & Armonía.

Marcelo tiene en Encuentro Silvestre su casa y taller de tejido artesanal y sustentable para su propio proyecto, Lana & Armonía Gentileza Gustavo Castaing

Instalado en San Martín de los Andes desde 2005, de pronto sintió un quiebre: “Las circunstancias de la vida me pusieron en una situación de necesidad extrema, y ahí apareció una oportunidad de cambio: mi visión comercial se transformó hacia una nueva conexión con el entorno”.

“Comencé a hilar con rueca, a teñir con plantas, a tejer con herramientas simples: telares, dos agujas, crochet”, repasa Gentileza Gustavo Castaing

Ya viviendo en la zona del lago Lolog, supo del complejo Encuentro Silvestre por su hijo, quien trabajó en la construcción. “Vine a ver la casa para alquilarla, y cuando llegué me generó una sensación muy fuerte. No dudé, este lugar me completó de entrada”, recuerda.

La entrada de las cabañas fue trabajada por Soledad con la técnica japonesa de yakisugi, que implica quemar la madera para hacerla más resistente a la humedad y al daño potencial de los insectos Gentileza Gustavo Castaing

Siento que el lugar me estaba buscando a mí. Los radales, los maitenes, las montañas que veo por las ventanas. Salir y tener el río a 50 metros, meterme al agua fría, nadar. La naturaleza me marca el ritmo” — Marcelo Broccardo, al frente de Lana & Armonía

La vivienda ya había sido equipada y decorada por Soledad Gentileza Gustavo Castaing

Marcelo se mudó en abril de este año con muy poquitas cosas: “Antes de mudarme, dejé algunas, regalé otras. Me desapegué. Vine con una mochila. No tengo mucho, y tampoco necesito más”, dice.

Marcelo tiene una mesa de trabajo en el interior de la casa Gentileza Gustavo Castaing

“Experimenté un cambio radical: venía de una vida más nómade y entrar en un lugar como este, con su armonía, empezó también a ordenarme a mí y a mis días”

Los hilos y lanas que Marcelo usa para tejer, y las mantas ya listas para entregar Gentileza Gustavo Castaing

Mantas y almohadones de lana tejidos artesanalmente (Lana & Armonía) y teñidos con tintes naturales de plantas, práctica que descubrió junto a Mariana Marín, de Devosque Textiles Gentileza Gustavo Castaing

“Si buscaba estar más en paz, más calmo, y en un lugar que me inspirara, esto lo cumplió de una manera que yo ni imaginaba”