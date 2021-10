31 años mayor que ella. Lo veía a escondidas pero una sospecha cambió todo: “Si tu felicidad está con otra, yo me hago a un lado”

Tenía 20 años y toda la energía de la juventud la impulsaba a perseguir sus sueños. Estudiaba derecho y anhelaba poder trabajar en un estudio de abogados para aprender, de primera mano, cómo era el mundo que tanto la fascinaba. Hasta que una tarde de invierno, sin previo aviso, la oportunidad golpeó su puerta. “Corría 2018 y mi madre me presentó a un amigo abogado. Él tenía 51 años en ese entonces y la diferencia que nos separaba eran casi tres décadas. Me generó admiración poder vincularme con alguien de su edad. Sentí que finalmente podría formarme con una persona que, a primera vista, demostraba solidez y experiencia en la profesión”.

Acordaron que ella comenzaría ayudando con el papeleo de unas demandas en las que el abogado estaba trabajando. “Al conocerlo un poco más de cerca me pareció un poco prepotente, aunque respetuoso. Con el paso del tiempo comenzó una amistad. Y yo me daba cuenta de que cada vez disfrutaba más estar con él. Sabía que existía una conexión entre nosotros. Las conversaciones eran largas, entretenidas y a su vez divertidas. La pasaba bien a su lado, me hacía feliz escucharlo, me sentía segura, libre y resguardada”.

. Freepik

A escondidas es mejor

Y así, en 2020, aunque ella estaba en pareja comenzaron a mantener una relación a escondidas. Todo transcurría sin contratiempos entre ellos. Las horas compartidas eran de puro disfrute, charlas amenas y trabajo productivo.

Hasta que Rocío finalmente comprendió que ya no podía mantener una doble vida y firme en su convicción, puso fin a la relación que había mantenido con un joven de su edad durante todo ese tiempo. Pero sincerarse en cuanto a sus sentimientos no fue gratis y asumir su verdad le jugó una mala pasada. “Mi familia comenzó a sospechar sobre el vínculo con Pablo. Especialmente mi madre, que no aprobaba de ninguna manera que yo tuviera una relación con alguien que me llevaba tantos años”. Mientras, Pablo trataba por todos los medios de ganar el amor de la familia de Rocío. Y aunque tenía las mejores intenciones, no lograba llegar a buen puerto.

Los obstáculos eran cada vez más. Y el destino quiso que la relación llegara a una crisis. Rocío y Pablo finalmente se separaron. “Fueron los peores cinco meses de mi vida. Entré en una depresión profunda y no quería saber nada del mundo. Pero, a pesar del dolor, seguí con mi vida”.

. Wirestock en Freepik

Borrón y ¿relación nueva?

Los últimos meses de 2020 fueron una suerte de alivio para ella. De alguna manera había logrado reencontrarse con su amado. Pero los días felices pronto se tiñeron de gris. “Mi madre me revisó el celular y me prohibió verlo. Él había enfermado y yo, lamentablemente, no pude estar a su lado. Pero me aferré a la idea de que quizás, el día de mi cumpleaños, él me buscaría o intentaría alguna forma de contacto. Sin embargo pasaron los días, las semanas y Pablo no volvió. Tampoco me buscó y finalmente me borró de las redes sociales”.

Los pensamientos la atormentaban. ¿Qué había pasado? ¿Si ella lo amaba más que a su vida? Habían planeado un futuro juntos incluso y ella lo había sostenido en los momentos más duros. Imaginó que el paso del tiempo la ayudaría a calmar su dolor. Pero, en vez de olvidarlo, su recuerdo se impregnaba cada vez más en su corazón. Hasta que sintió que no podía soportar más la incertidumbre de no saber qué era lo que lo había alejado de ella. Y un día, con el pretexto de un problema legal, decidió ir a verlo.

“Supe que estaba en pareja, su nueva compañera era su mano derecha, mi reemplazo en la oficina. Me dolió mucho saberlo, pensaba que se había burlado de mi, o que lo nuestro había sido algo pasajero para él. Pero por dentro comenzaba a aceptar que fuera feliz aunque no a mi lado”.

Cuando la vio parada en la puerta de su despacho, la expresión de Pablo fue de sorpresa. Allí, en esa oficina todo había comenzado, nuevamente se cruzaron los dos después de un largo tiempo. “Mis manos empezaron a sudar y mi corazón a latir más rápido que nunca. Quería decirle que lo extrañaba pero solamente me animé a preguntarle cómo había estado”. Sin embargo la química entre ellos surgió de forma espontánea, como en los viejos tiempos. La conversación amena, las sonrisas y las miradas cómplices eran el fiel reflejo de la chispa que había existido entre ellos.

Cuando finalmente se quedaron solos, ella notó que él estaba nervioso.

— ¿Todavía me amás?, le preguntó mientras lo miraba fijo a los ojos.

— Sí, pero no me quedó más remedio que alejarme. Sentí que mi amor te ponía entre la espada y la pared y no quise ponerte en el lugar de tener que elegir entre tu madre o yo. Sos joven, vas a poder salir adelante.

Aquellas palabras fueron como una bocanada de aire fresco para Rocío. Había tenido el pecho oprimido por la angustia durante todo ese tiempo y ahora, el hombre que amaba, le explicaba los motivos por los que había dado un paso al costado. “Al escuchar sus palabras mi corazón sintió un gran alivio. Durante todo el tiempo que habíamos pasado sin hablarnos, yo había formulado miles de preguntas y arriesgado respuestas imaginarias. Pero eso solo estaba en mi mente. Al estar a su lado me sentía bien, porque los hechos habían superado mis expectativas, y lo único que quería era quedarme junto a él”.

— Si tu felicidad está junto a tu nueva pareja, ahí tenés que quedarte, le dijo ella con lágrimas en los ojos. Tu felicidad es la mía, acepto las cosas así como se dieron.

Mientras, Rocío espera. Espera que el destino acomode las cartas y vuelva a barajarlas en una jugada limpia, sin complicaciones. “Estoy segura de lo que quiero para mi futuro y es él. Mi felicidad, mi seguridad solo lo encontraré a su lado”.

