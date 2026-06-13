Por qué olvidamos el nombre de las personas en plena charla, según la psicología
Es una situación que suele generar incomodidad social; sin embargo, expertos explican que responde a procesos cognitivos complejos y no a una falta de interés genuino
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Es una situación común que genera momentos de tensión durante una conversación: intentar saludar a alguien o presentar a un conocido y que el nombre se bloquee por completo. Lejos de ser una falla grave de la memoria o una señal de desatención, este inconveniente tiene una explicación científica precisa. Según el psicólogo David Ludden, del Georgia Gwinnett College, el cerebro humano almacena los nombres propios de una manera distinta a otros conceptos, lo que los hace particularmente difíciles de recuperar en momentos de exigencia.
En un análisis publicado en el portal especializado Psychology Today, Ludden detalla cuatro razones fundamentales. En primer lugar, los nombres son arbitrarios; a diferencia de las palabras comunes, como “manzana”, que evocan una imagen mental clara, los nombres carecen de asociaciones lógicas o significados descriptivos sobre la personalidad de un individuo. En segundo lugar, al tratarse de etiquetas únicas, no existen sinónimos para sustituirlos cuando ocurre un bloqueo, lo que intensifica la ansiedad social. A esta dificultad se suma la complejidad de las estructuras culturales, donde nombres y apellidos se combinan de formas diversas, y la llamada “baja frecuencia” lingüística.
Aunque los utilizamos con frecuencia, los nombres propios se consideran de uso menos recurrente en la estructura del lenguaje que los términos cotidianos, complicando su retención a largo plazo.
Frente a este proceso natural, los especialistas sugieren aplicar estrategias para facilitar el recuerdo. La visualización creativa, como imaginar el nombre escrito sobre el rostro de la persona o vincularlo a un personaje famoso, funciona como un disparador eficaz. Asimismo, reforzar el nombre durante la interacción inicial y asociarlo a una característica particular, un lugar específico o alguien conocido con la misma identidad, actúa como un “ancla” mental necesaria. El objetivo es proporcionar al cerebro un estímulo extra que permita sortear el bloqueo inicial.
Comprender que este olvido es parte del funcionamiento normal de la memoria humana permite aliviar la culpa y gestionar mejor estas interacciones, transformando una situación de frustración en una oportunidad para consolidar el recuerdo mediante técnicas de asociación consciente.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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