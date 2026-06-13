Día Mundial del Gin: de amigos del club a creadores del destilado que se coronó en el certamen más prestigioso del mundo

Este 13 de junio se celebra el Día Mundial del Gin, una fecha dedicada a una de las bebidas que más creció en popularidad durante los últimos años y que se ganó un lugar destacado en la coctelería gracias a su versatilidad. Con el enebro como sello distintivo, capaz de darle identidad más allá de sus notas cítricas, florales, herbales o especiadas, el gin se convirtió en el protagonista de innumerables barras alrededor del mundo. En ese contexto, también sobresalen las historias que hay detrás de las etiquetas, como la de Sur Gin, el primer gin inspirado en la Patagonia, que recientemente obtuvo un importante reconocimiento internacional y que nació del sueño compartido de dos amigos que apostaron por el proyecto hace ya una década.

Sur Gin, el primer gin premium artesanal de la Argentina inspirado en la Patagonia, acaba de sumar un nuevo hito al ser distinguido como el Mejor Gin de Argentina en los The Gin Guide Awards UK, considerados entre los certámenes más importantes de la industria a nivel mundial. En una competencia que reunió a cientos de etiquetas de más de 35 países, la marca fue la única representante argentina en obtener premios y logró quedarse con tres medallas en dos categorías diferentes.

Franco D’Angelo y Ezequiel “el Negro” Pizzorno, los creadores de Sur Gin (Foto: Instagram @surginok)

El reconocimiento llega en un año especial para ellos, ya que celebran una década desde que sus fundadores comenzaron a desarrollar un destilado con identidad propia y una fuerte impronta patagónica. Elaborado con más de 15 botánicos y el enebro silvestre de la Patagonia como ingrediente distintivo, Sur Gin ya había cosechado premios internacionales en competencias realizadas en Londres y recientemente también fue distinguido en los Argentina Spirits Awards. Actualmente, exporta a España e Italia y continúa ampliando su presencia en mercados internacionales.

Inspirado en la Patagonia: el gin creado por dos amigos que fue elegido el mejor de la Argentina

La marca fue distinguida entre más de 1400 etiquetas provenientes de 35 países (Foto: Gentileza Sur Gin)

Los creadores de Sur Gin son Franco D’Angelo y Ezequiel “el Negro” Pizzorno, dos amigos que hace una década se propusieron un objetivo ambicioso: desarrollar el primer destilado premium de alta gama de la Argentina. Se conocían del club y compartían las ganas de emprender un proyecto juntos. Con trayectorias muy distintas, encontraron un punto de encuentro en el mundo de los destilados. “Éramos amigos del club y con ganas de hacer algo. Fran siempre trabajó en la industria de los vinos y de las bodegas. Yo soy fotógrafo y publicitario y, con ganas de hacer algo, surgió esto. Sentimos que era lo que venía”, recordaron.

Franco D’Angelo y Ezequiel Pizzorno comenzaron el proyecto hace diez años, cuando el gin todavía no era furor en la Argentina (Foto: Instagram @surginok)

En aquel momento, el auge de las bebidas artesanales estaba puesto principalmente en la cerveza, pero ellos decidieron apostar por una categoría que todavía no había explotado en el país. “Todo el mundo estaba enfocado en la cerveza artesanal y nosotros, más allá del gusto personal que teníamos por la categoría, sentíamos que el gin era lo que se venía”, explicaron. Ambos jugaban al rugby en un club de tradición inglesa y observaban cómo esta bebida ganaba espacio en distintos ámbitos sociales. Esa intuición los llevó a embarcarse en un proceso completamente autodidacta. “Fue un proceso muy lindo porque tuvimos que aprender a hacer todo. Aprendimos haciendo”, resumieron.

La propuesta nació con el objetivo de demostrar que en la Argentina podían elaborarse destilados de clase mundial (Foto: Gentileza Sur Gin)

Con esa convicción nació Sur Gin, una marca que buscó romper con una idea instalada en la industria local. “Sur es un proyecto pionero en lo que es destilado de alta gama en Argentina. Nuestro desafío era hacer el primer destilado de alta gama de Argentina”, señalaron en diálogo con LA NACION. “Nosotros veíamos que históricamente la industria de destilados en Argentina siempre apuntó a un segmento más estándar de calidad y que lo bueno eran los destilados importados. Entonces nos propusimos romper ese paradigma, teniendo en cuenta que en Argentina hay muy buena calidad de materias primas y, en particular, para la producción de gin. Dijimos justamente eso: acá se pueden hacer destilados de calidad y nos embarcamos en ese desafío hace diez años, cuando todavía el gin no era un boom. Justo este 2026 se cumplen diez años y tardamos prácticamente dos años en desarrollar la receta”, concluyeron.

Cómo fue el reconocimiento en el concurso de gin más importante del mundo

Uno de los hitos más significativos en el camino de Sur Gin llegó de la mano de The Gin Guide Awards, un certamen que se realiza en el Reino Unido y que es considerado uno de los más prestigiosos de la industria a nivel global. Sobre la relevancia de la competencia, sus creadores explicaron: “The Gin Guide Awards se hace también en Inglaterra, es el concurso de gin más importante del mundo, reúne más de 1400 marcas de 35 países y cuenta con un panel de expertos que catan a ciegas todas las marcas y van eliminando hasta definir a los ganadores”.

Sur Gin fue reconocido a nivel internacional (Foto: Instagram @surginok)

Los fundadores destacaron que este no es el primer reconocimiento obtenido por la marca en ese certamen. “En 2024 nos eligieron dentro de los 12 mejores del mundo y como mejor gin de Argentina. Ese premio lo volvimos a repetir este año, con la particularidad de que las dos variedades que nosotros tenemos, además del clásico, también fueron reconocidas. Nosotros tenemos tres productos: Sur Clásico, Naranja de Barrio y Frutos Silvestres. Siempre los premios los habíamos ganado solo con el Clásico y este año también ganamos con Frutos Silvestres y Naranja de Barrio, que obtuvieron medalla de bronce, así que estamos muy contentos”, señalaron.

Un gin con alma patagónica y personalidad propia

La identidad argentina y la inspiración patagónica estuvieron presentes desde el primer día del proyecto (Foto: Gentileza Sur Gin)

A la hora de explicar qué diferencia a Sur Gin de otras etiquetas, sus creadores apuntan a un equilibrio que no siempre es sencillo de conseguir. “Tiene mucha complejidad aromática, pero al mismo tiempo es muy delicado, muy fresco y tiene mucha tomabilidad. No es un gin que, por ser complejo aromáticamente, empalague”, señalaron. Según explican, esa combinación le permite ser un producto versátil, apreciado tanto por consumidores como por bartenders y también por los jurados de las competencias internacionales. “Es un producto que desde el aroma hasta la boca realmente sorprende por esa delicadeza y por esa complejidad aromática”, agregaron.

La receta demandó casi dos años de desarrollo antes de salir al mercado (Foto: Instagram @surginok)

Pero para D’Angelo y Pizzorno, el diferencial está en la identidad que construyeron alrededor de la marca. “Desde el minuto uno sabíamos que nos iba a costar, pero también teníamos claro que queríamos respetar nuestra identidad argentina”, contaron. En una industria donde muchas marcas buscaban parecerse a productos importados, ellos eligieron otro camino. “Fuimos el primer producto que le puso un escudo de Argentina a la etiqueta, que puso ‘Destilado en Argentina’ e ‘Inspirado en Patagonia’. Desde el inicio de la concepción del proyecto queríamos hacer un producto con identidad propia”.

Esa búsqueda estuvo guiada por una filosofía que todavía mantienen vigente. “Nosotros siempre nos quisimos diferenciar desde el producto en sí”, afirmaron. Bajo el lema Facta non verba (hechos, no palabras), los fundadores sostienen que el objetivo fue demostrar con resultados que en el país era posible elaborar destilados de alta calidad. “Queríamos romper ese paradigma y demostrar que en Argentina se podían hacer destilados de calidad. Sin querer y sin darnos cuenta, creamos una categoría que no existía. Hoy hay más de 400 marcas”, concluyeron.

Las recetas favoritas de los creadores

A la hora de disfrutarlo, los fundadores de Sur Gin tienen una recomendación clara: combinarlo con una tónica neutra, de buena burbuja y poco dulce, acompañado por una rodaja de pomelo rosado y una ramita de romero. Sin embargo, destacan que se trata de un destilado sumamente versátil que va mucho más allá del clásico gin tonic. “El negroni, para estas épocas de frío, va bárbaro. También en un gimlet, que es un trago muy cítrico”, señalaron.

Desde gin tonic clásico hasta negroni: los mejores cócteles para hacer con este gin (Captura: Instagram @surginok)

Además, explicaron que cada una de sus variedades encuentra su mejor expresión en diferentes cócteles: “Naranja de Barrio funciona muy bien en un negroni, mientras que Frutos Silvestres, elaborado con moras, frambuesas y arándanos patagónicos, ofrece un perfil distinto y muy interesante”.

A diez años de aquella apuesta que comenzó entre amigos, cuando el gin todavía no era una tendencia en la Argentina, Sur Gin atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. Con premios internacionales, presencia en mercados del exterior y una propuesta que mantiene su inspiración patagónica, la marca se consolidó como un referente de la categoría y como un ejemplo de cómo una idea nacida de la pasión y la convicción puede trascender fronteras.