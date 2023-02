39 fotos. Todos los invitados a la fiesta de Pancho Dotto en Punta del Este

El escultor uruguayo Pablo Atchugarry, la artista pl√°stica Cecilia Glassman y su marido, Ricardo Glassman, junto a Dotto. "Ricardo es amigo de toda la vida. La fiesta estuvo tan divina que se fue agradeci√©ndome emocionado. 'No sab√©s con la alegr√≠a con la que me voy a dormir hoy', me dijo. Pablo tambi√©n se me acerc√≥ para decirme que yo era un volc√°n, que era la √ļnica persona que pod√≠a lograr una noche as√≠. La pasamos b√°rbaro", detall√≥ Pancho.

CARLOS PAZOS