5 razones para incorporar un buen aceite de oliva a tu cocina y una selección de los mejores

18 de agosto de 2026 00:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Durante mucho tiempo, el aceite de oliva ocupó un lugar secundario en la cocina. Se reservaba para el toque final de una ensalada o para terminar un plato antes de llevarlo a la mesa. Sin embargo, quienes se animan a explorarlo descubren que es mucho más que un simple condimento: es un ingrediente capaz de transformar recetas, expresar el carácter de un territorio y aportar nuevos matices a cada preparación.

Al igual que ocurre con el vino, detrás de cada aceite de oliva virgen extra hay una historia. La variedad de aceituna, el momento de cosecha, el clima y el trabajo del productor influyen en el perfil sensorial de cada botella. Por eso, conocer diferentes estilos es la mejor forma de aprender a elegir.

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Con esa idea nace la selección Oliva de Bonvivir, una suscripción trimestral que invita a recorrer el universo del aceite de oliva virgen extra argentino. Cada entrega reúne tres botellas de 500 ml seleccionadas por un panel de cata, acompañadas por fichas técnicas y recomendaciones para disfrutarlas en distintas preparaciones.

Bonvivir acaba de agregar un nuevo servicio a su curaduría de vinos: una selección de aceites de oliva mensual

Un buen aceite puede cambiar por completo un plato

El aceite de oliva virgen extra no solo acompaña una receta: puede convertirse en uno de sus protagonistas. Realza verduras, potencia carnes y pescados, aporta personalidad a una pasta o simplemente convierte un buen pan en una experiencia diferente.

Dependiendo de la variedad y del lugar donde fue elaborado, un aceite puede ofrecer notas herbales, frutadas, florales o especiadas, además de distintos niveles de amargor y picor. Descubrir esas diferencias es parte del disfrute.

Cada aceite refleja su lugar de origen

Así como un Malbec mendocino no expresa lo mismo que uno patagónico, el aceite de oliva también transmite la identidad de su origen.

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Argentina cuenta con regiones productoras que ofrecen perfiles muy diversos, desde aceites delicados y equilibrados hasta otros más intensos y de gran personalidad. La variedad de aceituna, las condiciones climáticas y el momento exacto de la cosecha determinan el estilo de cada elaboración.

Aprender a reconocer esas diferencias es una forma de conocer mejor el producto y valorar el trabajo detrás de cada botella.

Permite cocinar mejor todos los días

No hace falta preparar recetas complejas para aprovechar un gran aceite de oliva. Un chorrito sobre unas verduras al horno, una pizza recién salida del horno, una sopa, una carne o una simple tostada alcanza para sumar aroma, textura y profundidad de sabor. Son pequeños gestos que elevan la cocina cotidiana sin complicaciones.

El aceite de oliva también se degusta

El aceite de oliva también se cata Shutterstock

Al igual que sucede con el vino, el aceite de oliva virgen extra puede analizarse a través de una cata. Se evalúan atributos como el frutado, el amargor, el picor, la intensidad aromática, el equilibrio y la persistencia. Estos aspectos permiten distinguir aceites de alta calidad y descubrir cuál se adapta mejor a cada gusto o preparación.

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Las etiquetas que integran la selección de Oliva de Bonvivir son evaluadas por un panel de cata y deben alcanzar ciertos estándares de calidad antes de formar parte de cada envío.

Ayuda a elegir con mayor conocimiento

Frente a una góndola llena de opciones, no siempre es sencillo saber qué diferencia a un aceite de otro. Una selección curada permite conocer productores, regiones, variedades y estilos sin depender únicamente de la etiqueta. Además, cada entrega incorpora información para entender mejor cómo elegir, conservar y utilizar el aceite de oliva virgen extra en casa.

Una invitación a descubrir el aceite de oliva