¡A digitalizar! La mejor opción para seguir en el mercado laboral

Algo que ya sabemos, aunque los métodos de trabajo sean mixtos, hay herramientas que llegaron para quedarse

La cuarentena, el aislamiento y por lo tanto su derivado principal: el trabajo en casa, han dejado en claro la importancia de las herramientas digitales en el hogar. Las firmas, los documentos, y todo tipo de herramienta laboral que no pueda ser transmitida virtualmente, nos juega en contra. Tanto para grandes empresarios, emprendedores o empleados, saber dónde invertir en estos tiempos es indispensable.

Dónde poner el foco

La consultora Forrester Consulting realizó un estudio para la empresa Adobe sobre “Liderazgo de Pensamiento”, y los resultados no sorprenden con lo vivido en estos días: “El 72% de los líderes empresariales y de TI creen que los documentos digitales mantienen la continuidad del negocio en circunstancias vulnerables”.

El camino está señalizado, y como también marcó la prestigiosa publicación The Economist: “Más de un año de pandemia ha dejado claro que los esquemas empresariales tradicionales llegaron a su fin. Algunas de las herramientas clave que supone este 2021 para optimizar los negocios y sus procesos, son los documentos digitales, permitiendo el uso compartido de archivos, firmas electrónicas y almacenamiento de información en la nube. Las organizaciones que en el presente año no inviertan por lo menos 10% en nuevas tecnologías, desaparecerán”.

Aceleración digital y bajos recursos

La realidad no es la misma para quienes tienen una gran empresa que para aquellos que encontraron un crecimiento en la activación de negocios más modestos gracias al uso de los e-commerce o estrategias en redes. El próximo paso es superar la meseta y como emprendedores descubrir herramientas digitales aptas para el desarrollo. Datos y documentos digitales fueron un eslabón imprescindible en la transformación que generó la pandemia. La evidencia también salta en las encuestas: Dario Llorente, Head of LATAM Channel Sales Adobe, detalla: “Estamos fortaleciendo herramientas diseñadas para optimizar la fuerza laboral remota y las operaciones de los negocios, como Adobe Document Cloud, que gracias a su nube de última generación es capaz de almacenar todo tipo de información y de gestionar los documentos digitales desde cualquier lugar y dispositivo 24/7”. ¿Cuál es el camino? ¿Hay opciones si no hay grandes presupuestos?

Las limitaciones tecnológicas y emocionales

Pensar cómo cambió la actividad laboral es indispensable para saber dónde uno está parado. La Asesora en Desarrollo Profesional, Mercedes Korin, destaca algunos aspectos que cambiaron la actividad laboral. “Con la pandemia, el pasaje de la presencialidad a la virtualidad impulsó el pasaje de lo analógico a lo digital en distintos aspectos:

Se sumaron nuevas exigencias de productividad (las reuniones comienzan más puntualmente porque ya no dependemos del tráfico para llegar a tiempo, nos volvimos aún más multitasking porque podemos estar en un zoom de trabajo mientras monitoreamos el zoom de nuestros hijos en la escuela).

Los espacios que eran escenario de intercambios informales desaparecieron (las charlas de pasillo, los almuerzos en el comedor de la empresa o los encuentros en el bar después de la oficina).

El papel dejó de tener sentido (y ya no solo por el derroche que significa para el medio ambiente sino por otros dos motivos: porque ahora ya no nos encontramos con otras personas para ponerlo a su alcance, por ejemplo, como soporte para una presentación de un proyecto; y porque nuestra casa, desde donde trabajamos, debería convertirse además en un espacio de archivo)”.

Aclarados estos aspectos, no hay dudas de la importancia de los documentos digitales. Mercedes Korin, al frente de Modo Delta, detalla:

Un folleto, una invitación, un CV, una presentación dejan de tener sentido en papel. A la vez, hay aplicaciones o programas como Canva que en su versión gratuita facilitan que más personas sin conocimientos técnicos especializados puedan generar documentos digitales con cierto estilo acorde a cada ocasión.

Documentos que antes no eran legítimos por no tener una firma a mano ahora son válidos con una firma digital.

Antes estábamos inseguros si no teníamos impreso el comprobante de pago de la luz, el teléfono y el gas; ahora es más posible pensar que imprimir esos comprobantes es una pérdida de papel, tinta y tiempo.

Invertir en el campo digital es sin dudas indispensable para pensar el futuro. Situación que no solo se hará visible en el ámbito laboral. También las áreas de recreación y entretenimiento serán parte de la digitalización. Conocer la situación de cada empresa, Pyme o emprendedor servirá para diagramar el proceso. Para Llorente: “La firma electrónica puede ser uno de los primeros pasos en la transformación digital de una Pyme; y uno de los más beneficiosos en la llamada Nueva Normalidad: con esta innovación, las empresas pueden, entre otros beneficios, impulsar sus ingresos al acelerar los procesos necesarios para cerrar una venta”.

Datos para tener en cuenta

La encuesta realizada arrojó algunos datos sobre el estado actual de los procesos de digitalización:

64% de las empresas han cambiado sus prioridades de iniciativas de transformación más amplias para respaldar la continuidad del negocio

84% de las empresas todavía cuentan con pasos manuales o en los que emplean papel en sus procesos.

72% considera que, actualmente, las firmas electrónicas son esenciales para la continuidad del negocio

