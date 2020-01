La embajadora del programa Mundo Epicúreo de HSBC acompañó la velada con espumantes y tintos de la bodega Trapiche

Un lenguado con puré de hinojo para celebrar la cercanía con el mar fue la elección de la cocinera Dolli Irigoyen, embajadora del programa Mundo Epicúreo de HSBC, para deleitar a un grupo selecto de clientes Premier en el parador CR de Pinamar. Los aliados de la noche fueron tres vinos de la bodega Trapiche y, para Dolli, eso no fue indiferente: "Hay que poner la comida al servicio del vino", dijo.

Lejos de ser improvisada, la chef llegó a Pinamar acompañada por un equipo conformado por un jefe de cocina, un ayudante y una pastelera. "Me gusta mucho venir por dos o tres días al mar y cocinar en este ámbito que es tan lindo y recibir a la gente que de alguna forma está más relajada y que aprovecha la propuesta del banco para venir a disfrutar de una noche especial", expresó.

Pasadas las 21, y mientras una dupla de jazz interpretaba el clásico "I've been seeing you", la velada comenzó con una caponata (un salteado de berenjenas, morrones, zapallitos zucchini, alcaparras y pasas de uva) con burrata y migas crocantes. La entrada fue acompañada por Costa&Pampa, un espumante que, según el sommelier de la bodega, Julián Escalante, es fresco, vibrante y muy representativo de la costa. La bodega Costa &Pampa de Trapiche está ubicada en Chapadmalal y sus vinos poseen una influencia marítima auténtica. El particular clima marítimo, la majestuosidad del atlántico sur y el encanto de los campos, hacen de estos vinos unos ejemplares únicos.

Los primeros vinos con influencia oceánica fueron parte de la velada

Minutos después de degustar el lenguado con puré de hinojo, los invitados pasaron a una bondiola con su propio jugo combinada con batatas y manzanas. El cerdo maridaba a la perfección con el clásico Medalla chardonnay de Trapiche, una etiqueta emblemática de la bodega. "La bodega se creó en 1983 y cien años después, en conmemoración a su creación, nació este vino", contó Escalante. Esta es la línea elegida para los más de cien restaurantes del programa de HSBC.

Mundo Epicúreo nació en 2013 y procura acercar la alta gastronomía a sus clientes. Este año, junto a la bodega Trapiche, conformaron nuevamente una alianza para que todos los restaurantes que forman parte del programa en Buenos Aires, Punta del Este, José Ignacio, Cariló y Pinamar, ofrezcan a los clientes del banco la invitación del vino Medalla de Trapiche. "Lo que proponemos es una experiencia gastronómica de alta gama", dijo Julia Lois, marketing Head de HSBC.

El programa Mundo Epicúreo procura acercar la alta gastronomía a sus clientes

Para terminar, la elegida fue la fruta de temporada: un crumble de ciruelas y duraznos con un crocante arriba y helado de vainilla. El clásico Malbec Terroir Series Ambrosía era la opción para acompañar el postre o alternar durante el plato principal; una línea que junta las mejores expresiones de la uva elegidas cada año entre todos los productores.

"La alianza entre la comida y el vino es muy interesante, la he trabajado en reiteradas oportunidades con bodegas. Es poner la comida al servicio del vino, ver con qué marida cada cosa y que cuando ambas se juntan en la boca hagan una alianza perfecta", cerró Dolli. Para la cocinera, el vino se elige dependiendo del momento, la ocasión, del plato que se va a degustar y de la compañía. En Pinamar, la noche estrellada y la brisa del mar sellaron la alianza entre los platos gourmet preparados por Dolli y los vinos de Trapiche.