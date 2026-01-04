Cuál es la localidad de la Argentina que tiene una parada de colectivo con aire acondicionado

La provincia de San Juan logró un hito significativo en la modernización de la infraestructura urbana del país al inaugurar la primera parada de colectivos equipada con un sistema de aire acondicionado. Esta innovadora cabina, de diseño futurista y construida en vidrio, promete transformar radicalmente la experiencia de espera del transporte público para miles de ciudadanos. Además, posiciona a la región como una pionera en la implementación de soluciones de movilidad inteligentes.

La iniciativa se emplazó en la Plaza Madre Universal, de la localidad de Rivadavia. Se trata de un módulo completamente cerrado y autosuficiente que se destaca por su climatización frío-calor, garantizando una temperatura ambiente óptima durante cualquier época del año, desde los abrasadores veranos hasta los fríos inviernos. Además, la puerta corrediza automática contribuye al aislamiento térmico y acústico del espacio.

La cabina protege a los usuarios tanto del frío como del calor (Foto: Rivadavia.gob.ar)

“Es la obra N°40 que inauguramos este 2025 y cuenta con cerramiento en blindex, iluminación interior y exterior, banco, pantalla informativa y aire acondicionado frío-calor, para esperar el colectivo con más comodidad durante todo el año. Forma parte de un plan de seis paradas que vamos a instalar en puntos estratégicos de Rivadavia, para seguir avanzando con una ciudad más accesible y pensada para el vecino", sostuvo en un comunicado el intendente, Sergio Miodowsky.

En su interior, los usuarios encuentran cómodos bancos diseñados para el descanso, iluminación LED eficiente que contribuye a la seguridad y al ahorro energético, y una pantalla digital de última generación. Este conjunto de elementos no solo ofrece protección contra las inclemencias meteorológicas como el viento, la lluvia y el polvo, sino que también brinda información crucial para los viajeros

La cabina fue estratégicamente instalada en la Plaza Madre Universal, un espacio verde y de encuentro social de gran relevancia para la comunidad sanjuanina. Su ubicación precisa es sobre la Avenida Libertador, una de las principales arterias de la capital, caracterizada por su intenso flujo vehicular y peatonal. De esta manera, se garantiza que un gran número de usuarios tenga acceso a este servicio.

La cabina se colocó en una zona de alto tráfico de vehículos y personas (Foto: Rivadavia.gob.ar)

El sistema de aire acondicionado opera de manera constante para mantener una temperatura ideal en el interior del módulo, creando un microclima agradable para los pasajeros. La pantalla digital, elemento central de la tecnología de la cabina, es fundamental porque proporciona información actualizada en tiempo real sobre el arribo de las unidades y sus respectivos recorridos. Así, ayuda a que los pasajeros puedan organizar sus trayectos con mayor precisión, disminuyendo la incertidumbre y optimizando su tiempo.

La relevancia de este proyecto va más allá del confort puntual; según las autoridades locales, marca un “antes y un después en la infraestructura urbana local”, ya que se trata de un modelo de modernización del transporte que se puede replicar en otras ciudades del país. Representa un avance significativo en la experiencia de usuario del transporte público en Argentina, combinando eficiencia, comodidad y tecnología de punta en un solo punto.

Con esta iniciativa, se le dice adiós a esperar el transporte público a la intemperie, en el calor o en el frío. Con la cabina de ahora en más se podrá aguardar la llegada del colectivo de forma segura, en un modelo que podría replicarse en más localidades del país.