Los 5 perfumes de mujer favoritos de los hombres, según un nuevo ranking de Fragrantica
Estas fragancias figuran entre las preferidas por el género masculino, según una encuesta del sitio especializado
- 3 minutos de lectura'
Una de las características más comunes de muchos perfumes femeninos es la presencia de notas suaves, como lavanda o vainilla. Estos acordes dulces figuran entre los preferidos por los hombres, según una encuesta reciente del sitio especializado Fragrantica.
Los perfumes femeninos más votados por los hombres
- Libre Intense, de Yves Saint Laurent
Esta fragancia es destacada como “la versión más sensual” del YSL Libre Eau de Parfum. Sus notas incluyen lavanda de Francia, flor de azahar de Marruecos, orquídea y vainilla.
“Es una celebración de la libertad: un perfume para mujeres que hacen lo que quieren y se atreven a ser quienes son", describe la compañía en su sitio web.
Es considerada una versión única de la fragancia floral original y tiene un valor promedio de US$185.
- Black Opium, de Yves Saint Laurent
Black Opium de Yves Saint Laurent es una fragancia de la familia olfativa Oriental Vainilla para mujeres. Se inspira en las mujeres “atrevidas y audaces”.
“Es un diamante negro en bruto. Subversivo, táctil, y pertenece a la palma de una mano. Se siente como parte de ti", detalla la compañía en su sitio web.
La fragancia juega con notas iniciales de café negro y vainilla. Su precio ronda los US$172 en EE.UU.
- Good Girl, de Carolina Herrera
El perfume busca reflejar todas las facetas de la feminidad, desde lo más suave hasta lo más fuerte, según describe el sitio web de Carolina Herrera.
Good Girl fue creado por Louise Turner y Quentin Bisch bajo la premisa de la dualidad de la mujer moderna. Para ello, utilizaron notas como jazmín, nardo y haba tonka.
- Notas de salida: almendra.
- Notas de corazón: jazmín Sambac, nardo Cristal.
- Notas de fondo: haba Tonka y cacao.
El frasco se compone de un tacón que simboliza el poder y la sensualidad de la mujer. Su valor varía entre los US$90 y US$150, dependiendo de los mililitros.
- Devotion, de Dolce & Gabbana
Devotion celebra el poder de la devoción con esencias que evocan amor y vínculos auténticos. Fue creada por Olivier Cresp y es considerada la primera fragancia gourmand luminosa de Dolce & Gabbana.
El perfume cuenta con notas de flor de azahar del peral, más vainilla de Madagascar. Su precio en Estados Unidos es de US$174.
- Black Opium Over Red, de Yves Saint Laurent
Esta fragancia es de las ediciones más recientes dentro de la línea Black Opium. Al igual que el perfume presentado en 2014, representa la sensualidad de la mujer con la incorporación de la nota de cereza.
Los acordes combinan el café con las flores blancas y la cereza para ofrecer un aroma más frutal. Su precio va entre los US$99 y los US$172 en EE.UU.
