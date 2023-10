Pancho a los 68 años, en su casa de Punta Chica, y junto a su perro Crack. "La vida fue lo que fue y no me puedo quejar de nada pero, ¿si volvería a hacer todo de nuevo? No. Me di cuenta de que tuve treinta años enajenado, pensando que criaba hijas, y y era trabajo nada más. Hoy, muchas lo recuerdan pero, terminado el trabajo, tenés que dejar que se vayan de tu lado, que se queden no es normal. Hoy no volvería a tener esa vida ni loco, pero nadie tiene el diario del lunes"

Gerardo Viercovich - LA NACIÓN