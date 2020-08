Access bars. ¿Cómo es la terapia "superadora" del mindfulness?

Stephie Bacque, en una sesión con la socialité Concepción Blaquier Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza

Laura Reina 20 de agosto de 2020

Hace años fue el reiki, después fue el turno del mindfulness y ahora es el tiempo de access bars. A decir verdad, su nombre real es access consciousness, y remite bastante poco a una idea de sanación, pero aun así se trata de la disciplina más novedosa dentro del amplísimo abanico de las terapias alternativas relacionadas con el bienestar.

Básicamente se trata de presionar 32 puntos en la cabeza para permitir que la energía fluya por todo el cuerpo. Las barras serían algo así como las autopistas por las que esa energía transita, que muchas veces están bloqueadas con pensamientos o emociones que impiden su buen desplazamiento. Al hacer presión en esos 32 puntos, la energía se balancea y comienza a fluir correctamente, lo que genera una profunda sensación de bienestar.

"Todos tenemos pensamientos y emociones que nos condicionan y si no se liberan no te permiten avanzar. Hay 32 puntos en la cabeza que al presionarlos en espejo crean barras energéticas que permiten hacer fluir la energía. Las barras se activan y se disparan las cargas electromagnéticas. Cada punto representa un área distinta de la vida. En las sesiones se trata de equilibrar y liberar esos puntos", explica Stephie Bacque, health coach especializada en nutrición y una de las pocas facilitadoras de access bars en Argentina y Uruguay, país en el que nació y donde se encuentra ahora transitando la pandemia.

Según Bacque, el access bars es un complemento ideal para tratar distintas patologías. En su área de interés que es la nutrición (es promotora de la práctica del ayuno intermitente y fue una de las primeras en traer el poke, la ensalada hawaiana súper proteica al país con la cadena Poke & Roll), puede ayudar a terminar, por ejemplo, con el hambre emocional.

"El access bars descondiciona la mente y ayuda a crear una realidad distinta -plantea-. Muchas veces la mala alimentación está ligada a ciertos hábitos y emociones. El famoso hambre emocional, comer por aburrimiento o porque adquiriste de chico el condicionamiento inconsciente de premiarte con comida, esta terapia lo puede modificar. Al activarse la barra, es como si se reseteara la mente. Los condicionamientos quedan almacenados en el inconsciente y no nos permite ser nosotros mismos porque tal vez te marcó una situación. Es una gran herramienta como complemento. Para mi lo más interesante de la terapia es liberar los patrones que te limitan y que vienen de la mano de ciertas creencias. Hay aprendizajes que se impregnan y esto te ayuda a modificarlos".

Por su parte, Marcela Vázquez, ingeniera, psicóloga y facilitadora de access bars, amplía: "Yo hago coaching y me baso mucho en las neurociencias. Investigo mucho y cuando llegué a las barras enseguida sentí descreimiento, me sonaba raro todo eso. Pero decidí hacerlo y poco a poco fui venciendo mis prejuicios. Incluso lo probé con gente que no cree en ninguna terapia de estas alternativas y los resultados me sorprendieron", asegura Vázquez, que agrega que es inevitable comparar esta terapia con el mindfulness y el reiki, aunque algunos consideran que es superadora de ambas.

Al estimular esos puntos con una presión suave se están activando campos de energía. "Son 32 puntos, que hay que buscarlos porque no tenemos todos la misma forma y tamaño de cabeza. Lo increíble es que los podés sentir con las puntas de los dedos, te das cuenta que estás en el punto porque al posar la yema ahí la energía fluye. Con algunos siento calor, es como si me quemara la punta de los dedos", describe Vázquez, que asegura que es posible "programar" ciertas barras con un fin específico. "Se pueden programar hasta tres barras. Por ejemplo, frente a un examen, podrían ser los puntos de control, conciencia y comunicación. También está el de la paz y la calma".

Cada sesión dura de 60 a 90 minutos, que es el tiempo que lleva presionar los 32 puntos de acceso. Especialmente en uno de ellos, el que está detrás de las orejas, hay que hacer presión unos 20 minutos porque ahí, explica Bacque, convergen todas las barras. En general se recomiendan unas 8 sesiones para hacer el desbloqueo, pero la mayoría que lo practica va por más y muchos sienten sus efectos antes. El costo de la sesión varía según el facilitador: puede partir desde los 1000 hasta los 3000 pesos.

Transformación personal

La terapia de las barras fue creada por Gary Douglas, un gurú norteamericano de la transformación personal. Su teoría se basa en el acceso a la conciencia para que cada persona pueda ser quien está destinada a ser y no quien está condenada a ser por condicionamientos inconscientes.

Como suele pasar con varias de estas terapias, muchas celebridades de todo el mundo la adoptaron y la empezaron a difundirla en sus redes sociales, lo que despertó el interés de muchos de sus seguidores. En Argentina, una de las más fanáticas es la socialité Concepción Blaquier, que realiza las barras de acceso con Bacque.

Las sensaciones durante y después de una sesión de access bars son variadas y dependen de cada paciente, pero la mayoría experimenta un bienestar más profundo del que se siente después de una sesión de masajes. En algunos casos, se pone música y aromaterapia para facilitar la relajación. "Los uso para bajar un cambio, muchos llegan acelerados y hay que bajarlos. Incluso yo medito antes de una sesión, como para focalizarme y concentrarme -cuenta Bacque-. Cuando se toma contacto un punto que veo que está inflamado, repito unos mantras de sanación que ayudan a balancear lo. Es una experiencia muy linda. Algunos se duermen profundamente y a otros los moviliza tanto que hasta lloran. Pero obviamente hay que estar dispuesto a querer sanar, no es mágico".

En este sentido, Vázquez agrega: "Lo que suelo ver es que quienes tienen un problema físico, como puede ser una lesión, son los que más rápido ven mejoras. En cambio, los que no tienen grandes problemas como cambios de trabajo, mudanzas o decisiones de carácter personal tardan más en darse cuenta de los efectos positivos. Pero después de un tiempo lo hacen. Lo que sí puedo afirmar es que todos sintieron una apertura y lucidez mental que les facilitó hacer los cambios que querían hacer", concluye Vázquez.