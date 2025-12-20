“Noche Shopping”: una guía completa para disfrutar de descuentos, promos, sorteos y shows en 15 centros comerciales

Se acerca la Navidad y, con ella, otra noche muy esperada: este 23 de diciembre, 15 shoppings extienden su horario de cierre y ofrecen shows, promociones y descuentos de hasta el 50 por ciento. La “Noche Shopping” es el nombre del evento que, ya convertido en un hito, vuelve este año con una programación repleta de experiencias y oportunidades de compra exclusivas.

Espectáculos gratuitos, fotos con Papá Noel, espacios de tattoo y glitter, actividades infantiles, un show musical de Topa y hasta la posibilidad de ganarse un auto MG y participar por otros premios: todo eso formará parte de esta nueva Noche Shopping, sinónimo de compras y celebración.

“Queremos que cada visita a nuestros shoppings se convierta en una experiencia memorable. Diciembre es una época muy especial para las familias: por eso desarrollamos propuestas que combinan entretenimiento y diversión”, dice Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

Alto Palermo, uno de los 15 centros comerciales que participan de la "Noche Shopping".

Experiencias, shows y propuestas para vivir la Noche Shopping

En Abasto Shopping. Hasta el 23/12 Abasto Shopping celebra la Navidad con Papá Noel, foto impresa gratuita, talleres navideños (de 15 a 20 hs) y shows itinerantes con premios (de 16 a 18 hs). Durante la Noche Shopping habrá: de 19 hasta 4 AM batucadas y artistas circenses recorriendo el mall; Papá Noel en sus horarios habituales; el taller infantil “Gorro Mágico” y cartas a Papá Noel (de 15 a 19 hs); y los shows en vivo Abasto Modo Cumbia, Román, el Original (a las 19 hs) y post medianoche La Champions Liga, DJ en vivo y conducción de Rama López. Desde las 19 hasta las 3 AM, los clientes podrán participar de sorteos cargando facturas desde $100.000 en ¡appa!, con premios que incluyen PlayStation 5 y ¡appa! GIFT. Más info en este link.

En Alcorta Shopping. Papá Noel estará presente hasta el 23/12, de 12 a 21 hs, para acercarse, sacarse fotos y recibir cartas. Durante la Noche Shopping habrá propuestas de 10 a 23 hs con promociones exclusivas y actividades especiales, como los regalos por compra a través de la dinámica “Jugá y Ganá”, presentando una factura superior a $200.000 en el Concierge Alcorta, con premios de marcas seleccionadas. A las 16 hs se ofrecerá un show de globología con entrada gratuita; y a las 17 hs tendrá lugar un show musical en el árbol de navidad con la participación de Mia Frankel, ex participante de La Voz. Más info acá.

Alto Avellaneda. Papá Noel estará presente todos los días hasta el 24/12, esperando a los más chicos para la clásica foto navideña (del 22/12, de 11 a 21 h; el 23/12, de 11 a 00 h; y el 24/12, de 10 a 16 hs). Durante la Noche Shopping habrá propuestas especiales hasta las 4 AM: DJ set en un sector especialmente ambientado; barra de tragos sin alcohol; stand de pochoclos y algodón de azúcar; glitter y tatuajes temporales; fotos Polaroid; bailarines caracterizados como el Grinch, elfos y capibaras navideños y gran cierre en Maldini, hasta las 04 AM y con la propuesta musical de La Champions Liga. Más info acá.

Habrá actividades y shows en vivo para toda la familia.

Alto Palermo. Hasta Noche Shopping inclusive, Alto Palermo contará con un espacio de Wrap & Lettering en el que las familias podrán envolver y personalizar sus regalos y escribir cartas en el momento. Además, artistas itinerantes recorrerán el shopping regalando tatuajes temporales: los clientes podrán elegir su diseño escaneando el QR de appa y recibirlo al instante. Entre las propuestas especiales se destaca Misión Alto Palermo: presentando una factura de $130.000 o más y cargándola en appa, los clientes podrán participar de un juego interactivo. Quienes logren salvar al Grinch de una caja con láseres se llevarán tote bags intervenidas por artistas o sublimadas, además de premios de marcas participantes. Más info en este link.

Distrito Arcos. Hasta el 23 de diciembre, Distrito Arcos celebra la temporada navideña con su clásica ambientación y dos photo opportunities ubicados en los accesos de Juan B. Justo y Paraguay. Durante la Noche Shopping habrá propuestas especiales hasta la 01 hs, diferentes descuentos por franja horaria, escenario doble en el anfiteatro con shows en vivo de Vale Acevedo y Alan Lez (de 20 a 22 hs); Papá Noel itinerante y acciones especiales en locales Grisino, Portsaid, Pensel, Maldini y Cebra, de 19 a 23 hs. Más info en este link.

Dot Baires Shopping. “Una Navidad llena de tecnología” es el nombre de esta propuesta innovadora, llena de sorpresas. Junto a MODO, Dot presenta su tradicional árbol navideño y la posibilidad de chatear con Papá Noel a través de un chatbot. Además, habrá fotos con IA, juegos cinéticos con premios y un álbum de personajes en realidad aumentada para coleccionar. Para la Noche Shopping habrá propuestas especiales hasta las a 03 hs: a las 18 hs un show de Topa; a la 1 AM de El Peipper y a las 22:00 a 04:00 hs: DJ Pardo además del Desafío Santa y “XMAS Catch”: Escanea los QR en todo el shopping y completa tu álbum de personajes en realidad aumentada. Papá Noel estará disponible de 14:00 a 23:30 hs para fotos y diversión. Encontrá más info acá.

Patio Bullrich. La noche del 23 desplegará música en vivo, acciones comerciales y descuentos exclusivos. Durante diciembre se desarrollará el sorteo del Calendario de Adviento de Patio Bullrich, que tendrá tres ganadores y cuyo anuncio se realizará el 23/12: un calendario de adviento más un pasaje de Air Europa como primer premio, y un calendario de adviento con 24 regalos exclusivos como segundo y tercer premio. Más info en este link.

Soleil Premium Outlet. Durante la Noche Shopping el centro comercial estará abierto hasta las 03 AM repleto de oportunidades: intervenciones artísticas, desfiles con marcas del shopping y un programa en vivo con formato streaming, conducido por Fer Bo, Domi Faena y Fran Gómez (LUZU TV). La propuesta se desarrollará de 20 a 00 hs en el parking del shopping, con escenario, pantalla, luces, sonido y DJ sets en los intervalos. También, habrá juegos, trivias y premios de marcas participantes. Ingreso exclusivo con ¡appa! Más info acá.

Terrazas de Mayo. Durante la Noche Shopping del 23/12, el centro comercial ofrecerá descuentos escalonados por franjas horarias en marcas seleccionadas, con beneficios que irán del 20% al 50%, exclusivamente a través de ¡appa!. Además, habrá activaciones especiales para potenciar la experiencia: canje de facturas con premios, estaciones de glitter y tatuajes temporales, show itinerante con música en vivo y un DJ set para cerrar la noche. También se sumarán propuestas para los más chicos, como la Fábrica Mágica de Regalos, y servicios especiales como envoltorio de regalos, con acceso mediante QR desde la app. Más info en este link.

