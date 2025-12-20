LA NACION

Horóscopo: cómo será tu semana del 21 al 27 de diciembre de 2025

PARA LA NACIONKirón
Cómo será tu semana del 21 al 27 de diciembre de 2025
Aries

21/3 al 20/4

AMOR: La familia acapara su tiempo. Le costará mucho saber lo que quiere, pues no está tan maduro como supone. Crece el deseo en la pareja.

DINERO: Vaya directamente al grano en los negocios. Rebelde y seguro, chocará con personas autoritarias.

CLAVE DE LA SEMANA: A la hora de decidir tenga también en cuenta la intuición.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Mil y una bondades que reserva el destino a su signo. Un impulso irrefrenable lo lleva a los brazos de alguien genial. Pareja en armonía.

DINERO: Fortuna en el comercio, los viajes y el estudio. Tal vez se canse de tanta actividad, pero lo mantendrá en forma.

CLAVE DE LA SEMANA: Con un poco más de concentración se abren sus caminos.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Entra en acción y ya nada lo detendrá. Su pareja no es perfecta, pero la perspectiva es buena. Permítase soñar, su ideal está cerca.

DINERO: Enfrentará los problemas de efectivo en forma realista. Tendrá éxito, pero evite exigirse más de la cuenta.

CLAVE DE LA SEMANA: Sepa esperar la oportunidad exacta para actuar.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Cederá a la tentación de vivir una aventura con final incierto. Los amigos aconsejan bien, conviene escucharlos. Diálogo.

DINERO: Si bien la realidad avanza en forma lenta, le irá aceptablemente bien en toda actividad comercial o financiera que emprenda. Obtendrá créditos y apoyo. Con paciencia vence las encrucijadas.

CLAVE DE LA SEMANA: Algo de mesura, corra riesgos, pero sin exponerse a perder nada.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Cambios inesperados en sus sentimientos o en los sentimientos del otro lo afectarán. A punto de superar problemas de familia. Fuerza interior.

DINERO: Tenga confianza. Su instinto comercial y su sentido común lo llevarán por buen camino. Sus pálpitos son certeros.

CLAVE DE LA SEMANA: Aunque tenga agenda completa, dese tiempo para el placer.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Tiene todas las de ganar en el romance, pero puede perder puntos si no es consecuente. Cuidado. La pareja no ayuda, pero otros afectos compensan.

DINERO: Etapa ideal para tratos comerciales. Sorprenderá con su punto de vista renovador e interesante. Compañerismo.

CLAVE DE LA SEMANA: Aunque alguien autoritario trate de frenar su ímpetu, insista y vencerá.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Quiere estar cerca de sus afectos y acompañar, pero... no siempre lo dejan. Por fortuna encontrará compañeros y amigos dispuestos a jugarse por usted.

DINERO: Los tratos comerciales serán notables. No regale su tiempo ni su empatía. Deje atrás a quien no lo trata como merece.

CLAVE DE LA SEMANA: Sin mucho trámite podría dar por terminada una relación difícil.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: El romance es la puerta hacia un encuentro profundo. Rodeado por gente sensible y encantadora. Su pareja le permitirá sentirse pleno y muy libre.

DINERO: Falta de energía que compensará con fuerza de voluntad. Las buenas decisiones que tome hoy apuntan a su crecimiento futuro.

CLAVE DE LA SEMANA: Basta de vivir pendiente de las opiniones ajenas, sea jefe de sí mismo.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Tiene que cuidar que los nervios no afecten su salud. Agitada vida social y conflictos amorosos. El contacto con los demás lo hará madurar.

DINERO: No tenga miedo a la libertad y disfrute de su inspiración. Haga aquello que satisfaga a su vocación... y a su bolsillo.

CLAVE DE LA SEMANA: A veces es mejor dejar de hacer para dar lugar a que los demás hagan.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Muy estimulado en estos días. En su pareja, la relación pasará por un cambio radical, para que el vínculo progrese tienen que darse más permisos.

DINERO: Triunfará en toda transacción que concrete, aunque le costará concentrarse. Trate de no estar tan distraído.

CLAVE DE LA SEMANA: Preste el doble de atención cuando firme papeles importantes.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Lo obligarán a replantear su rol. Búsqueda de protección. No todos los íntimos podrán acompañarlo en este largo camino de descubrirse a sí mismo.

DINERO: Acciones concretas que lo acercan a la meta. Alguien lo boicoteará, así que deberá armarse de valor y fortalecer su autoestima.

CLAVE DE LA SEMANA: Aprenda a darse su lugar y los demás también lo harán.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Más alegre, enamoradizo y vital. Logrará reconciliarse con relaciones conflictivas. Inspirado a la hora de dar un paso trascendente.

DINERO: Será imposible que pase desapercibido. Momento para darse a conocer y hacer carrera. Domina el arte de negociar.

CLAVE DE LA SEMANA: Comparta cada momento con quien lo escuche y lo contenga.

Por Kirón
