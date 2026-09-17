Por qué recomiendan envolver las ramas de romero con algodón y para qué sirve

El romero es una de las plantas aromáticas más fáciles de tener en casa. Puede crecer en jardines, balcones y macetas, requiere pocos cuidados y, además, existe una forma sencilla de multiplicarlo a partir de una planta que ya se tenga, sin comprar semillas ni productos especiales.

Uno de los métodos más utilizados consiste en cortar una ramita de una planta adulta y generar las condiciones necesarias para que desarrolle sus propias raíces. Para ayudar en este proceso, algunos jardineros recomiendan envolver la base de la ramita con algodón húmedo.

Cómo hacer el truco casero

Para comenzar, hay que elegir una ramita sana y firme, preferentemente joven, de unos 10 a 15 centímetros de largo. Conviene evitar las ramas demasiado viejas y aquellas que presenten hojas amarillas, manchas o signos de deterioro.

El romero es una de las plantas aromáticas más utilizadas en los hogares (Foto: Freepik)

El siguiente paso es hacer un corte limpio en la parte inferior del tallo. Después, se deben retirar las hojas de la zona más cercana a la base y dejar las de la parte superior. Así, queda libre el sector del tallo donde comenzarán a desarrollarse las raíces.

Luego hay que agarrar un pequeño trozo de algodón y humedecerlo con agua. El algodón se coloca alrededor de la base de la ramita, cubriendo la zona en la que se retiraron las hojas.

Durante los días siguientes, es importante revisar que el algodón conserve la humedad. Si se seca, se pueden agregar unas gotas de agua. Cuando comiencen a aparecer las primeras raíces, la ramita podrá trasladarse a una maceta con tierra liviana y buen drenaje.

Las ramas de romero pueden aprovecharse para multiplicar la planta (Imagen ilustrativa con IA Gemini)

Para qué recomiendan colocar algodón húmedo

El objetivo del algodón es mantener húmeda la base de la ramita mientras desarrolla raíces. Al estar separada de la planta original, todavía no cuenta con un sistema de raíces propio para absorber agua, por lo que conservar la humedad en esa zona puede ayudar a evitar que se seque durante el proceso.

Sin embargo, esto no significa que haya que mantener el algodón completamente mojado. Esto teniendo en cuenta que el exceso de agua puede generar un problema y perjudicar el desarrollo de la nueva planta.