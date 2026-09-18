Ofrecen trabajos en la Antártida con sueldos superiores a los 110 mil dólares: los requisitos

El Programa Antártico Australiano inició la búsqueda de personal calificado para cubrir diversas vacantes en sus estaciones científicas durante la temporada 2027/2028. La entidad estatal, que depende del Gobierno de Australia, propone contratos que incluyen alojamiento, comida provista por chefs profesionales y salarios anuales que superan los 110.000 dólares. La remuneración total para puestos especializados, como el cargo de Oficial de Tecnologías de la Información, alcanza los 162.012 dólares australianos al año tras sumar los adicionales por aislamiento en el continente blanco.

Las postulaciones abren oficialmente el 1 de octubre de 2026 y permanecen disponibles hasta finales del mismo mes. La convocatoria busca profesionales en diversas áreas, desde informática y medicina hasta mecánica, electricidad, meteorología y cocina. El trabajo se desarrolla en las estaciones científicas de Casey y Davis, además de Mawson y la isla subantártica de Macquarie. El objetivo central de estos contratos consiste en garantizar el funcionamiento operativo de los complejos, los cuales operan como pequeñas comunidades autónomas.

Quienes integren el Programa Antártico Australiano deberán vivir en las instalaciones gubernamentales Australian Antarctic Jobs

La División Antártica Australiana detalla en sus documentos oficiales que el proceso de selección resulta exhaustivo y se extiende durante varios meses. Los candidatos deben superar una serie de etapas que incluyen solicitudes por escrito, entrevistas técnicas, evaluaciones psicológicas de adaptabilidad y controles médicos rigurosos. El cronograma previsto contempla las entrevistas técnicas entre enero y febrero de 2027, seguidas por centros de evaluación presenciales en abril y mayo. Los contratos definitivos comienzan en junio de 2027.

Los interesados deben poseer habilidades específicas para cada puesto: en el caso de los informáticos, el organismo exige al menos tres años de experiencia en soporte técnico, conocimientos avanzados en entornos Windows, redes, servidores y certificaciones en RCP y primeros auxilios. Las normas del servicio público australiano otorgan prioridad a ciudadanos de ese país o residentes con permiso legal de trabajo. La contratación de extranjeros solo ocurre si no existen postulantes locales idóneos para la vacante. Los puestos de mayor jerarquía técnica requieren además una autorización de seguridad exclusiva para ciudadanos australianos.

La búsqueda laboral no es para todos, sino que tiene requerimientos muy específicos Australian Antarctic Jobs

La experiencia en la Antártida demanda una capacidad alta de adaptación, ya que el Programa Antártico Australiano subraya que la vida en estos territorios implica una separación prolongada de los entornos familiares y sociales. Por este motivo, todos los seleccionados participan en programas de formación obligatoria en Hobart, capital de Tasmania, con una duración de dos a 12 semanas. Esta instancia prepara a los trabajadores en supervivencia, seguridad, operaciones de base y convivencia comunitaria antes del despliegue final.

Los beneficios laborales incluyen una contribución patronal del 15,4% para jubilación, 20 días de vacaciones pagas al finalizar el contrato y la cobertura total de traslados. Los trabajadores reciben alojamiento en habitaciones privadas conocidas como donga y alimentación diaria completa dentro de las bases. La División Antártica Australiana fomenta la diversidad en sus convocatorias y alienta la presentación de mujeres, miembros de comunidades LGBTQIA+ y personas de diversos orígenes culturales.

En esta ocasión, incentivan la diversidad para la búsqueda laboral, sin preferencia por algo en especial Australian Antarctic Jobs

La entidad aclaró que no existen límites de edad para los postulantes, aunque cada aspirante debe superar un examen físico completo que detecte cualquier afección médica incompatible con un entorno remoto y aislado. Los aspirantes pueden consultar el estado de su solicitud mediante el portal de empleo de la entidad y revisar las notificaciones enviadas por su proveedor de reclutamiento, Hays. La institución recomienda a quienes reciben beneficios sociales consultar previamente con las autoridades locales sobre el impacto del despliegue en su situación financiera individual.