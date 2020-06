El príncipe Harry teme por su familia, agobiado por la culpa de haberse ido

Harry está preocupado por la salud de su abuela. Mientras siente culpa y dolor por haber abandonado a su familia, Meghan se siente feliz con su vida nueva en Los Ángeles Fuente: AP

Pasaron casi tres meses de su retiro oficial de la corona, pero el príncipe Harry parece no acostumbrarse a su nueva vida en Los Ángeles . Fuentes cercanas a la pareja aseguran que extraña a su familia y que está preocupado por la salud de su abuela la reina. De acuerdo con los informes, Meghan Markle anima a su marido diciéndole que cuando la pandemia retroceda volverán a la normalidad y serán felices.

Parte de la información surge del nuevo libro Royals at war: The Inside Story of Harry and Meghan's Shocking Split With the House of Windsor -La realeza en guerra: la historia no contada de la separación de Harry y Meghan con la casa de Windsor-, escrito por Andy Tillet y Dylan Howard que parten del supuesto de que a Harry se le está haciendo demasiado difícil su nueva vida en Estados Unidos.

La mayor preocupación del príncipe es no estar en Inglaterra en el caso de que la reina se muera Fuente: Archivo - Crédito: AP

Según el diario británico The Sun , los conflictos de Harry se deben a que la pandemia le ha recordado que "su padre y su abuela no van a vivir para siempre" y que ese pensamiento lo consume a tal punto de sentirse "abrumado por la culpa" de no estar acompañando a su familia en este momento. Tillet y Howard, los autores del libro, aseguran que el menor de los hijos de Charles tiene miedo de no estar en Inglaterra si la reina muriera .

Otra fuente cercana a los Sussex citada por el New York Post dijo que "la situación estaba lejos de ser la ideal. El príncipe pasó de sentirse emocionado por la nueva aventura a sufrir una tortura interior secreta". Acerca de Meghan, el periódico informa que "ella todavía está animada pensando en el largo plazo y que para animar a Harry le asegura que cuando las cosas vuelvan a la normalidad, él se sentirá feliz en Los Ángeles . Lo quiere llevar a caminar, a que viste el club de polo y a que vaya a surfear".