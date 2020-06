Los duques de Sussex ya firmaron un contrato para asegurarse su propia economía, y cada vez se alejan más de la realeza Fuente: LA NACION

El príncipe Harry y Meghan Markle están cada vez más alejados de la realeza . Decididos a tener independencia financiera , los duques de Sussex firmaron un contrato con la agencia Agencia Harry Walker , una firma de primer nivel que representa a figuras de alto perfil, como el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama y su esposa, Michelle , para ingresar al circuito de oradores.

Pero la decisión del matrimonio podría significar un nuevo dolor de cabeza para la corona británica. Así lo explicó Ingrid Seward , la editora en jefe de la revista Majesty en una entrevista con el Daily Mail : "El acuerdo fue por un millón de libras esterlinas y deberán contar algunos detalles de su vida dentro de la familia real para justificar la tarifa de seis cifras".

Seward es la autora de la biografía "Mi husband and I" ("Mi esposo y yo"), que aborda la historia de la reina Isabel II y su marido, el príncipe Felipe de Edimburgo . La experta real aseguró que los Sussex deberán "abrirse a nuevas temáticas" a la hora de dar hablar públicamente.

"Nadie quiere pagar para escucharlos hablar sobre la igualdad de género y el medio ambiente. Realmente tendrán que subir la apuesta ", sentenció la escritora. "No sé cómo no lo hicieron antes, porque no tengo dudas de que será un ingreso muy lucrativo para ellos; es un tema que interesa mucho y lo que ellos tienen para decir es importante", agregó.

Actualmente el matrimonio reside en una enorme mansión en Beverly Hills , California, y recientemente hicieron un reaparición pública en una panadería, donde ayudaron a preparar comida. Usaron barbijos negros, guantes y cofias en el pelo, y pusieron manos a la obra en la fila de producción en serie para colaborar con las tareas.

Los duques de Sussex visitaron Homeboy Industries, una organización que lanzó el proyecto "#FeedHOPE", con el objetivo de mejorar la vida de jóvenes que estuvieron en prisión por haber integrado pandillas callejeras. Dado el contexto de pandemia de coronavirus por estos días se dedican a preparar gran cantidad de viandas de comida, que entregan por las noches a adultos mayores y niños en lugares carenciados de Los Ángeles.