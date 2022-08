Agustín Sullivan: “La vida es un juego y cuando dejás de jugar, perdiste”

Algo que caracteriza notoriamente a Agustín Sullivan es su templanza y tranquilidad, y a la vez pasión a la hora de hablar de sus sueños y deseos. Su intensidad no es un atributo negativo, sino más bien es el motor de su vida: cuando algo le gusta o le apasiona, no hay nada que lo frene, aún en la calma, por conseguirlo. “Cuando quiero algo o me gusta alguien; cuando quiero conseguir algo, soy muy apasionado, entonces soy muy intenso”, afirma.

Y es que la intensidad quizás para la mayoría tenga un tinte negativo. Pero viniendo al caso, se asocia con la pasión, la dedicación y la perseverancia por concretar un sueño, anhelo, deseo o meta. Y el triunfo en la vida es de aquellos luchadores incansables que no renuncian a sus sueños sino que hacen de cada experiencia, un aprendizaje.

Agustín Sullivan - THE ICON - The Perfume

Una fórmula tan atrapante como intensa

En el marco del lanzamiento de la nueva fragancia de Antonio Banderas, THE ICON - The Perfume, en el que la clave del éxito radica en su intensidad y en el afán por alcanzar los sueños y metas personales, justamente el actor devela, en una charla profunda acerca de su personalidad y sus sueños, a quiénes admira y por qué. Es que en esta versión, la nueva fragancia cuenta con una fórmula tan atrapante como intensa.

En el marco del lanzamiento de The Icon, la nueva fragancia de Antonio Banderas, Nicolás Riera, Agustín Sullivan y Diego Poggi se unen en una charla íntima en la que develan su lado más intenso.

“Mis íconos fueron cambiando. A medida en que uno va creciendo y te van gustando otras cosas, pero siempre fueron personas que concretaron lo que deseaban; gente creadora. Me parece que es muy importante crear porque la vida es creación en equipo. Después creo que lo más lindo es poder vivir en paz y con calma y alegría. Entonces si bien cuando era más chico pensaba que lo más importante era tener cosas materiales, ahora me doy cuenta de que lo más lindo y lo más importante es lo otro: vivir con calma, tranquilidad y seguridad, concretando lo que uno desea”.

El origen de su fuerza

A la hora de hablar de dónde nace la fuerza que lo caracteriza, sin dudas hace mención de su lado más apasionado, así como también de su imaginación: “Tengo mucha imaginación. Todo el tiempo estoy pensando cosas, proyectando e imaginando. También escribo y elegí ser actor. De chico no quería crecer cual Peter Pan porque me encantaba jugar entonces pensaba que los adultos no jugaban. Después me di cuenta de que si dejás de jugar, perdiste. Se acaba todo. La vida es un juego y es un camino también, no es una carrera. De esas cosas me fui dando cuenta con mi experiencia, de a poco. Entonces lo que me da fuerzas es mi imaginación y mis ganas de hacer cosas. Y que siempre aparecen cosas nuevas: viajar, querer conocer un lugar, hacer una historia, armar con unos amigos una obra de teatro o un programa. No paro pero porque mi cabeza no para, entonces también trabajo la ansiedad y disfrutando el momento”.

Más allá de que aún le queda un gran camino por recorrer y con la admiración puesta en quienes logran concretar sus metas, Agustín sueña con seguir viajando, conocer lugares y con encarnar determinados personajes que ya tiene en mente. Y es que la vida de un actor atraviesa diversas facetas y etapas en las que va perfeccionando su arte, así como también procesos de profunda madurez personal. Y el nuevo THE ICON - The Perfume de Antonio Banderas, lanzado en su primera edición en el 2021, representa justamente a este hombre ícono que sabe dominar los tiempos para ir desplegando sus distintas facetas. Compuesto por notas de pomelo, enebro y pimienta negra, también tiene acordes más profundos de la lavanda, el ciprés, el iris y el ante. Una masculina combinación de pachuli, vetiver, ládano y benjuí que encapsula la auténtica fórmula de la intensidad, que se traduce en pasión y en el éxito como resultado de lograr lo que uno se propone.

CONOCÉ MÁS ACERCA DE ESTA FRAGANCIA INGRESANDO ACÁ

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.