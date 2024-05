Cinco consejos de organización para maximizar el espacio en tu armario

Escuchar

Un armario ordenado no solo refleja un ambiente armonioso, sino que también facilita la elección del vestuario diario y ayuda a ahorrar tiempo y estrés. Sin embargo, maximizar el espacio disponible puede ser todo un desafío, especialmente si tus pertenencias se multiplican con el paso del tiempo.

A continuación, algunas ideas prácticas y tips de organización para maximizar el espacio en tu armario:

Tips para tener el armario ordenado

Deshacerse de lo innecesario

El primer paso hacia un armario organizado es prescindir de aquellas prendas que ya no se usan con la misma frecuencia. Si se habla de indumentaria, es recomendable aplicar la regla de “un año”: si no fue utilizada en ese tiempo, probablemente no sea necesario tenerla. Al donar o regalar ropa en buen estado que ya no sirva o gusta de la misma manera, no solo se libera espacio valioso en el armario, sino que también ayuda a redescubrir nuevos estilos y tendencias.

Incorporar accesorios inteligentes al armario

Existen varios accesorios diseñados para maximizar el espacio en de los armarios. Los organizadores colgantes, por ejemplo, son perfectos para almacenar sweaters, bolsos o zapatos. Las perchas múltiples o las perchas de terciopelo delgadas también suelen funcionar bien, dado que permiten colgar varias prendas en el espacio de una y evitan que la ropa se deslice.

Aprovechar el espacio vertical

Muchas veces se desaprovecha el espacio vertical en los armarios. Es aconsejable instalar estantes adicionales o barras para colgar ropa para duplicar o incluso triplicar tu espacio de almacenamiento. Los estantes superiores también son ideales para guardar ropa fuera de temporada, valijas o cajas organizadoras con accesorios poco frecuentes.

Organizar por categorías y utilizar cajas

Organizar el armario por categorías facilita mucho la búsqueda diaria de tu ropa. Por ejemplo, primero se deben separar las prendas en grupos: pantalones, camisas, polleras, vestidos, entre otras. Luego y dentro de estas categorías, realizar una subdivisión más especifica por ocasión: trabajo, casual, eventos. Esta división es útil para optimizar el espacio, visualizar y acceder fácilmente a todas las opciones disponibles.

Por otro lado, las cajas y separadores de cajones son excelentes para organizar accesorios pequeños, como joyería, corbatas, cinturones o ropa interior. Esta buena práctica ayuda a mantener los armarios ordenados y protege los accesorios de posibles daños que puedan llegar a ocasionarse.

Almacenamiento de zapatos y ropa de temporada

Los zapatos pueden ocupar mucho espacio y desordenar fácilmente un armario. Se sugiere utilizar un organizador de zapatos colgante detrás de la puerta del armario o invertir en un zapatero aparte. Si el espacio lo permite, una estantería exclusiva para zapatos también puede ser una solución elegante y funcional.

Además, cambiar la ropa con las estaciones es una estrategia efectiva para liberar espacio. Guardar la que pertenece a otra temporada en cajas o valijas debajo la cama, permite contar con una mayor amplitud y visibilidad. Siempre hay que asegurarse de limpiar y reparar estas prendas antes de almacenarlas, para que estén listas para usar cuando las necesites nuevamente.

Maximizar el espacio en tu armario es posible con un poco de creatividad y disciplina. Implementando estos consejos, no solo se puede optimizar su almacenamiento, sino que también se crea un entorno más amigable y funcional para la rutina diaria.

