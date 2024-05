La razón de por qué consumir papaya te ayudará a superar los síntomas de resfrío

Escuchar

La papaya es una fruta que tiene su origen en América Latina y Asia central. Es una de las más utilizadas por las comunidades que habitan las zonas tropicales por sus diferentes beneficios para la salud. En particular por el alto contenido de fibra, el azúcar natural que provee y porque es un buen estimulante del sistema inmune para prevenir o calmar los síntomas de resfrío.

En medio de las bajas temperaturas que azotan a gran parte de la Argentina, la opción de consumir papaya se presenta como una de las mejores. El árbol que da este fruto crece en climas por encima de los 16 grados y hasta los 33 grados. En la actualidad su cultivo se concentra en América Central y partes de Sudamérica; al igual que en Asia subtropical, como Filipinas y Malasia.

El árbol de papaya crece en zonas tropicales y subtropicales (Fuente: Pexels)

¿Por qué es tan apreciada esta fruta? La papaya posee diferentes componentes que ayudan a nuestro organismo a permanecer saludable. Es rica en vitamina A y C, a la vez que se la considera un poderoso antioxidante. Esto último contribuye a evitar los radicales libres en el cuerpo, lo que propicia un buen funcionamiento celular.

Aliada contra los resfríos

La ingesta de 100 gramos de papaya aporta el 100 por ciento del requerimiento de vitamina C que necesita el cuerpo todos los días. Según Medline Plus, este nutriente no hará que te cures de un resfriado, pero sí puede paliar sus síntomas y hacer que se produzcan de manera más leve.

Lo cierto es que también cuenta con vitamina A en un 33 por ciento, la cual es vital para preservar nuestro sistema inmune sano. Asimismo, esta es útil para tener una piel sana y fuerte, por lo que impedirá el traspaso de virus y bacterias. Además, ayuda a fortalecer las membranas mucosas y la visión.

Incluso, provee de las “vitaminas esenciales”, según explica el informe Papaya, cultivo en crisis de Allince for science. Esto se debe a que el cuerpo no pude producirlas, por lo que en necesario absorberlas de los alimentos, como: La vitamina B, el ácido fólico, la piridoxina (vitamina B6), la riboflavina y la tiamina (vitamina B1).

Poderoso antioxidante y antiinflamatorio

La papaya tiene 212 aminoácidos y varias enzimas. Desde Allince for science indicaron que “la papaína, una enzima proteolítica que tiene un efecto antiinflamatorio sobre el estómago, reduciendo la hinchazón y la fiebre que pueden desarrollarse después de la cirugía. La papaína ayuda a las proteínas a ser digeridas más rápido, lo que desalienta el reflujo ácido, y ha demostrado efectividad en el tratamiento de úlceras e incluso alivia el síndrome del intestino irritable”.

La papaya es un poderoso antioxidante, antiinflamatorio y apacigua los síntomas de resfrío y gripe (Fuente: Pexels)

Al representar un potente antioxidante, promueve el bienestar de la salud en general y ayuda a prevenir enfermedades virales, en especial durante la temporada invernal. Incluso, desacelera el envejecimiento celular por la presencia de la zeaxantina.

Todos los aspectos positivos de la papaya

Es bajo en calorías y aporta azúcares naturales, por lo que es un ingrediente perfecto para incluirlo en las dietas diarias y en reemplazo de alimentos con alto contenido de grasa

Previene el asma gracias a estar compuesta de betacaroteno, un nutriente requerido para que no se desarrollen enfermedades respiratorias.

Huesos fuertes. Al estar compuesta de vitamina K, facilita la absorción de calcio en nuestro cuerpo.

Apacigua la diabetes tipo 1. Se demostró que las personas que consumen este tipo de fruta a diario tienen un nivel equilibrado de glucosa en sangre.

Ayuda a prevenir enfermedades cardíacas por su contenido de fibra, potasio y vitaminas.

LA NACION