Aldana, camarera en un crucero: “Los cargos jerárquicos llegan a ganar unos 4000 dólares”
La creadora de contenido dio detalles de cómo es su trabajo arriba de un barco y explicó por qué es una opción factible para ahorrar dinero sin gastar de más
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Vivir y trabajar en un crucero puede parecer divertido y hasta en ciertos casos práctico. Así lo explicó Aldana López, una argentina y creadora de contenido de TikTok e Instagram que a diario comparte con sus seguidores los secretos de ser camarera en un barco de lujo. “Los trabajos en restaurantes o de limpieza pagan entre 1800 y 2000 dólares, pero no pagás nada”, afirmó la joven.
De acuerdo a lo que indicó la camarera, los sueldos varían según el rango o la profesionalización. Además, remarcó que su trabajo no es como un mozo típico de bar, sino que trabaja varias horas, aunque cada vez que el barco atraca en una ciudad, puede descender y pasear como cualquier turista.
En uno de sus videos más recientes y con el objetivo de informar a sus seguidores acerca de lo que implica ser un empleado de un crucero, López explicó que la escala salarial depende del departamento en que se esté. “Hay gente que está en la parte técnica y por ello ganan 2300 dólares”, sostuvo.
Por otro lado, los salarios menos valorados son aquellos en los que el personal tiene que atender a los pasajeros o corroborar el mantenimiento de las instalaciones. “Después, lo que son trabajos más en restaurantes, limpiezas, en esos ganan menos, entre 1800 y 2000 dólares, pero no pagás nada acá”, señaló la argentina. Este salario es compartido con los fotógrafos que trabajan para el barco y que ofrecen sus servicios a las familias y amigos que viajan durante días por el mar.
A diferencia de aquellos trabajos de atención al cliente, López dijo que “los músicos, bailarines y todo lo que es cast, llegan a los 3000 dólares”, un salario intermedio, ya que estas personas ofrecen entretenimiento a los viajeros.
Aldana López también describió el rango salarial de las posiciones más altas o cualificadas dentro del crucero, las cuales tienen un mayor nivel de responsabilidad. “Los cargos más jerárquicos, seguridad y oficiales, llegan a los 3000 o incluso 4000 dólares”.
El beneficio de trabajar en un barco de estas características es que, con cada contrato (que puede durar meses o por temporadas), los empleados tienen la estancia cubierta y el resto de los gastos pagos. Eso incluye comida y atención médica. No obstante, cualquier espectáculo, acceso a los casinos y gustos extras, como ropa o accesorios, corre por cuenta personal.
Es importante remarcar que la experiencia de Aldana López es propia del crucero donde trabaja, por lo que las condiciones de cada persona pueden variar según la empresa con la que se tenga contrato. Además, el tiempo de estadía prolongado y un control de los gastos arriba del barco pueden favorecer al empleado a ahorrar dinero para el tiempo de los meses de temporada baja. “Para mí vale la pena, porque la realidad es que depende de tu país también”, sentenció la joven.
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