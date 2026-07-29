Movistar Arena Argentina, entre las 20 mejores arenas del mundo para la música en vivo

La música en vivo se construye con mucho más que un escenario. Cada show reúne tecnología, operación, infraestructura, servicios, producción, artistas, marcas y miles de personas que llegan con la expectativa de vivir una noche inolvidable. En ese universo, Movistar Arena Argentina acaba de recibir un reconocimiento internacional que confirma su lugar dentro del mapa global del entretenimiento.

El venue fue elegido por IQ Magazine como una de las 20 mejores arenas del mundo para la música en vivo, dentro de Arena Stars 2026, la primera selección global de arenas destacadas por la publicación británica especializada en la industria del live entertainment.

La iniciativa reconoce a recintos nominados y elegidos por la propia industria, que representan estándares de excelencia a esta escala. El criterio no se limita a la infraestructura: también contempla la experiencia de los fans y las condiciones que los venues ofrecen para facilitar el trabajo de promotores, equipos de producción y artistas.

En el caso de Movistar Arena Argentina, IQ Magazine subrayó su rol como la primera arena del país construida específicamente para el entretenimiento en vivo. Desde su apertura en 2019, el venue se convirtió en una pieza clave para las giras internacionales en Sudamérica, con alrededor de 240 shows por año y más de 2,5 millones de visitantes anuales.

IQ Magazine subrayó el rol del Movistar Arena como la primera arena del país construida específicamente para el entretenimiento en vivo.

Ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, el Arena cuenta con una capacidad para conciertos de hasta 15.100 personas y una configuración flexible que permite adaptar el espacio a distintos formatos, desde eventos de 4.000 asistentes hasta grandes producciones sold out.

La publicación también destacó la infraestructura técnica del venue, diseñada para responder a producciones de alta demanda. Entre sus principales atributos se encuentran su acústica, sus visuales, la infraestructura para giras internacionales, el nuevo sistema de sonido L-Acoustics, el sistema modular de escenario, dos parrillas de alta capacidad de hasta 90 toneladas y cuatro docks de carga que permiten optimizar los tiempos de montaje y desmontaje.

A esto se suma una operación backstage pensada para artistas y equipos de producción, con oficinas, camarines con amenities privados y un espacio de catering con acceso directo para vehículos. Estos elementos convierten al Arena en un venue preparado para acompañar las necesidades de artistas nacionales e internacionales, promotores y equipos técnicos.

Con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, Movistar Arena Argentina cuenta con un alcance social destacado en la región, reflejo del vínculo que construyó con el público desde su apertura.

Pero el reconocimiento no se limita a la infraestructura. IQ Magazine también puso el foco en la experiencia del público, uno de los pilares centrales de Movistar Arena Argentina. El venue cuenta con 20 puntos gastronómicos, espacios de hospitality premium y áreas recientemente renovadas para mejorar la circulación, la comodidad y la vivencia integral de cada show.

En paralelo, el Arena se consolidó como una comunidad activa dentro y fuera del venue. Con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, Movistar Arena Argentina cuenta con un alcance social destacado en la región, reflejo del vínculo que construyó con el público desde su apertura.

Formar parte de Arena Stars 2026 representa un nuevo hito para Movistar Arena Argentina y reafirma su posición dentro de la industria global de la música en vivo. También pone en valor el trabajo de todos los equipos que hacen posible cada show: producción, operaciones, técnica, seguridad, mantenimiento, gastronomía, limpieza, atención al público, comercial, comunicación y cada área involucrada en la experiencia.

Porque una arena de clase mundial no se define únicamente por su capacidad, sino por la forma en que integra infraestructura, operación, tecnología, servicio y comunidad para que cada show esté a la altura de los grandes escenarios del mundo.

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