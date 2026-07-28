Qué significa el proverbio indio: “El árbol no come su fruto, ni el lago bebe su agua; los sabios viven para el beneficio de los demás”

En una sociedad donde el éxito personal y el individualismo suelen ocupar el lugar central de las aspiraciones, un antiguo proverbio indio resuena con particular vigencia: “El árbol no come su fruto, ni el lago bebe su agua; los sabios viven para el beneficio de los demás”. Esta máxima, que se atribuye al poeta y erudito Abdul Rahim Khan-i-Khanan, propone una mirada alternativa sobre el sentido de la existencia y el propósito de los logros personales.

La enseñanza se sostiene sobre dos imágenes elementales de la naturaleza: un árbol que provee alimento que no consume y un lago que conserva agua para saciar la sed ajena. Esta metáfora ilustra la esencia de una generosidad silenciosa donde lo que posee un valor real no se encierra en sí mismo, sino que circula para nutrir el entorno. La propuesta no radica en el sacrificio extremo ni en la anulación del individuo, sino en el concepto de que la verdadera sabiduría se mide por la capacidad de aportar utilidad a la comunidad mediante el conocimiento, el tiempo y la experiencia.

Este proverbio indio es atribuido al poeta Abdul Rahim Khan-i-Khanan Archivo

El proverbio funciona como una crítica directa al egoísmo, ya que el texto destaca que un árbol que intentara consumir la totalidad de sus frutos dejaría de cumplir su función biológica fundamental. Del mismo modo, el ser humano que vive exclusivamente bajo la lógica de la acumulación corre el riesgo de empobrecerse emocionalmente al perder de vista su rol dentro de una estructura social más amplia. La sabiduría, bajo este prisma, se redefine: no se trata de cuánto se logra atesorar, sino de cuánta vida se permite florecer alrededor de uno mismo.

Estas enseñanzas fueron difundidas por Abdul Rahim Khan-i-Khanan, un intelectual de los siglos XVI y XVII cuyos escritos buscaban transmitir valores como la humildad y el servicio a través de parábolas cotidianas. En este sentido, no hace falta realizar acciones heroicas para aplicar esta filosofía. La aplicación práctica puede observarse en gestos sencillos como brindar un consejo, escuchar a un vecino o compartir una habilidad profesional. Estos actos son, en esencia, la forma en que los individuos transforman sus propios recursos en un beneficio tangible para sus semejantes.

La aplicación práctica puede observarse en gestos sencillos como brindar un consejo o compartir una habilidad profesional Aníbal Greco / Enviado especial

La diversidad cultural de la India, que abarca lenguas como el hindi, el sánscrito, el tamil y el bengalí, permitió que proverbios de esta naturaleza se mantengan presentes a lo largo de los siglos. Estos dichos suelen utilizar la naturaleza como un libro abierto para explicar conceptos éticos complejos como el karma, el deber y la paciencia. La lección que deja este dicho es que el crecimiento personal es más profundo cuando se comparte.

Lejos de ser una contradicción, la generosidad y el autocuidado pueden coexistir, donde el sabio es aquel que logra encontrar el equilibrio entre su propio bienestar y la contribución al bien común. En definitiva, esta reflexión invita a las personas a evaluar si sus acciones diarias ayudan a nutrir, refugiar o inspirar a otros, al transformar lo propio en un legado de valor colectivo que trasciende el mero éxito individual en un contexto actual cargado de competencia constante.