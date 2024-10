Alliaria, la sorprendente planta medicinal que muchos rechazan como maleza, pero es una aliada antiséptica y expectorante

Escuchar

La alliaria petiolata, conocida popularmente como planta de ajo silvestre o hierba del ajo, es una planta bienal que a menudo se considera una maleza en jardines y bosques. Aunque muchas personas tienden a arrancarla por creer que es una invasora sin utilidad, esta posee propiedades medicinales que la convierten en una verdadera aliada para la salud.

Esta planta crece principalmente en zonas sombreadas, como bordes de jardines, senderos y áreas boscosas. Originaria de Europa, Asia central y el norte de África, ha sido valorada desde tiempos antiguos por sus beneficios medicinales. A pesar de ser vista como una especie invasora en América del Norte y del Sur, su potencial terapéutico es notable, especialmente por sus efectos antisépticos y expectorantes.

Características y distribución de la hierba de ajo

La alliaria de ajo es una planta perteneciente a la familia de las crucíferas (Brassicaceae) que puede alcanzar entre 30 y 100 cm de altura. Su nombre “hierba del ajo” proviene del fuerte aroma a ajo que desprenden sus hojas cuando se machacan. Sus hojas tienen forma de corazón con bordes acanalados, y las superiores son más puntiagudas. Esta planta se puede encontrar en suelos ricos en nitrógeno y prospera en áreas húmedas y sombreadas, como los bosques caducifolios.

Además de sus beneficios medicinales, es apreciada en la cocina, donde se utilizan sus hojas para ensaladas o como condimento por su sabor a ajo y pimienta. También, las semillas de la planta se han usado como sustituto de la mostaza en la preparación de condimentos, según el Instituto Químico Biológico de España.

Propiedades medicinales de la alliaria: todos sus usos

A lo largo de la historia, la también conocida planta de ajo silvestre ha sido utilizada por sus diversas propiedades medicinales. Su composición rica en glucósidos sulfurados, similares a los que se encuentran en el ajo y la mostaza, le otorgan un aroma y sabor característicos, además de beneficios para la salud. Entre sus usos más conocidos, la planta se emplea como antiséptico, expectorante, diurético y estimulante del apetito.

Uno de los principales usos medicinales es como expectorante, de acuerdo a un estudio, esta ayuda a aliviar problemas respiratorios como la tos y el exceso de flema . Se puede preparar un jarabe con sus hojas maceradas o hervidas junto con miel, lo que resulta eficaz para tratar afecciones respiratorias y descongestionar las vías aéreas. Además, su acción antiséptica la convierte en un remedio natural para tratar infecciones menores en la piel, heridas y llagas .

. Se puede preparar un jarabe con sus hojas maceradas o hervidas junto con miel, lo que resulta eficaz para tratar afecciones respiratorias y descongestionar las vías aéreas. Además, . La investigación del herbolario y agricultor Pierluigi Campidoglio asegura que la planta también ha sido utilizada para tratar trastornos digestivos, como la diarrea, además de servir para eliminar parásitos intestinales . En este contexto, se preparan infusiones con sus hojas o raíces para obtener sus beneficios terapéuticos. También se ha documentado su uso para aliviar cólicos y problemas estomacales .

. En este contexto, se preparan infusiones con sus hojas o raíces para obtener sus beneficios terapéuticos. También se ha documentado su uso para . Externamente, el jugo fresco de las hojas de alliaria es conocido por ser eficaz en el tratamiento de dermatitis, úlceras en las piernas y saco de pus (abscesos). Se puede aplicar directamente sobre la piel o como cataplasma para ayudar a desinfectar y acelerar la cicatrización de heridas.

Composición y nutrientes de la alliaria

Además de sus propiedades medicinales, la alliaria es una planta nutritiva. De acuerdo con estos estudios, la hierba de ajo contiene una cantidad significativa de vitamina C y vitamina A. De hecho, se ha reportado que sus hojas contienen hasta 190 mg de vitamina C por cada 100 gramos, lo que supera el contenido de vitamina C de las naranjas. También se ha señalado que tiene más vitamina A que las espinacas, con hasta 19,000 UI por cada 100 gramos.

Por estos motivos, esta es una planta valiosa no solo desde un punto de vista medicinal, sino también nutricional. Su alto contenido de vitaminas la convierte en una opción beneficiosa para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud general.

Impacto ecológico y controversia

A pesar de sus múltiples beneficios, la alliaria también es vista como una especie invasora en varias regiones, especialmente en América del Norte, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Debido a su capacidad para propagarse rápidamente y competir con las plantas nativas, se ha convertido en una amenaza para la biodiversidad local. Esta libera compuestos químicos en el suelo que inhiben el crecimiento de otras plantas, lo que afecta negativamente a las especies autóctonas y, en consecuencia, a los animales que dependen de ellas.

