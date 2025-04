Las vitaminas que se deben tomar para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis

Con el paso de los años, los seres humanos son más propensos a tener cierto tipo de enfermedades o condiciones clínicas como la osteoporosis, que hace que los huesos se debiliten y se vuelvan frágiles. Esto implica que, en caso de una caída o una leve tensión como agacharse o toser, haya una fractura.

“El hueso es tejido vivo que constantemente se descompone y se reemplaza. La osteoporosis ocurre cuando la generación de hueso nuevo es más lenta que la pérdida de hueso viejo”, explica la Clínica Mayo.

Los huesos se están renovando constantemente, es decir, se desarrollan huesos nuevos y los viejos se descomponen. Cuando la persona es joven, el desarrollo de nuevos huesos es más rápido que la descomposición, por lo que hay un incremento en la masa ósea. Sin embargo, con el paso de los años, este proceso es más lento. A medida que las personas envejecen, la masa ósea se pierde más rápido de lo que se crea.

La salud de nuestros huesos depende de nutrientes como el calcio, el fósforo y el magnesio Getty Images

“La probabilidad de desarrollar osteoporosis depende en parte de cuánta masa ósea obtuviste en tu juventud. La masa ósea máxima es en parte hereditaria y también varía según el grupo étnico”, añade la mencionada clínica.

Aunque esta condición afecta a hombres y mujeres de todas las razas, la institución explica que las mujeres de piel blanca y las asiáticas, especialmente las mujeres mayores postmenopáusicas, son quienes tienen un mayor riesgo.

La Clínica Mayo también indica que la alimentación saludable y hacer ejercicio constantemente pueden ayudar a prevenir la pérdida ósea o a fortalecer huesos que ya son frágiles.

¿Cuáles son los síntomas de esta condición?

El mencionado sitio explica que en las etapas iniciales de la osteoporosis los pacientes usualmente no presentan síntomas. Sin embargo, cuando los huesos se empiezan a debilitar, hay algunos signos de alarma, como dolor de espalda, causado por huesos rotos, pérdida de estatura con el tiempo, posturas encorvadas y huesos que se fracturan fácilmente.

Se debe consultar a un médico si el paciente tuvo una menopausia temprana, si tomó corticoides por varios meses seguidos, o si sus padres se fracturaron la cadera. Lo que debe saber para prevenir la osteoporosis

La Clínica Mayo menciona que la buena nutrición y el ejercicio son esenciales para que los huesos se mantengan sanos. Las personas entre los 18 y 50 años necesitan 1000 miligramos de calcio al día, cantidad que aumenta a 1200 cuando las mujeres cumplen los 50 años y los hombres los 70.

Una de las vitaminas más importantes es la vitamina D, necesaria para el calcio de los huesos, el sistema inmune, entre otras

Algunas fuentes importantes de calcio son:

Productos lácteos con bajo contenido de grasas

Verduras de hoja verde oscuro

Salmón o sardinas con espinas

Productos a base de soja, como el tofu

Cereales fortificados con calcio

Jugo de naranja

Tenga en cuenta que la Health and Medicine Division of the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine sugiere que el consumo total de calcio, ya sea en la comida o en suplementos no supere los 2000 miligramos diarios para las personas mayores de 50 años.

La vitamina D también es clave porque mejora la capacidad que tiene el cuerpo de absorber el calcio y mejora la salud de los huesos. Esta se puede obtener principalmente por la luz del sol, pero para personas que viven en latitudes altas o que no salen mucho de su casa, se debe complementar.

Algunos alimentos que la incluyen son el aceite de hígado de bacalao, la trucha y el salmón. Además, algunos tipos de leches y cereales vienen fortificados con vitamina D.

“Las personas sin otras fuentes de vitamina D y especialmente con exposición limitada al sol, podrían necesitar un suplemento. La mayoría de los productos multivitamínicos contienen entre 600 y 800 UI de vitamina D. Para la mayoría de las personas, es seguro obtener hasta 4.000 UI de vitamina D por día”, indica la Clínica Mayo.

Por Angie Tatiana Rodríguez Bernal