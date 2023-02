Almorzó en el subte y tuvo una particular actitud que generó polémica entre los pasajeros

escuchar

El Metro de Medellín, en Colombia, es enfático con los deberes de los usuarios: además de pagar la tarifa para ingresar al servicio, deben cuidar los vehículos, respetar las filas, atender las instrucciones de abordaje y, entre otras cosas, evitar consumir alimentos y bebidas en espacios que no están delimitados para ello. Aun así, son varios los ciudadanos que hacen caso omiso al reglamento.

Recientemente, un hombre causó polémica en el sistema de transporte público de esa ciudad, luego de que fue captado en video por otro usuario mientras degustaba lo que parecía ser su almuerzo.

En el clip, que se viralizó en las redes, se observó al hombre sentado en una silla del vagón del metro, mientras sostiene su lonchera en las piernas y, encima de ella, su recipiente para el almuerzo. Con la mano derecha, lleva la comida hacia la boca en repetidas ocasiones y, luego, escupe al interior del recipiente lo que se cree que son semillas.

Un hombre comió en el metro y llamó la atención

La situación causó indignación entre los usuarios de Internet, quienes lanzaron comentarios lapidarios al ver las imágenes. “Esta es la cultura de los ciudadanos en el metro”; “Se perdió la cultura ciudadana” y “Por favor, más control”, fueron algunos de ellos.

No obstante, también hubo quienes reprocharon la actitud de quien captó la secuencia y, además, salieron en defensa del hombre en cuestión. “¿Por qué nadie le enseña que no está permitido?”, escribió una usuaria; al tiempo que otro preguntó: “¿Por qué el que graba no hace nada?”.

Dentro del reglamento del usuario del Metro de Medellín, se estipulan los deberes de los ciudadanos que hacen uso del sistema de transporte. Entre ellos, está totalmente prohibido consumir alimentos y bebidas, “salvo en aquellos espacios de la infraestructura señalados y delimitados para tales efectos”.

En los vehículos, telecabinas y equipos de transporte, según indica el manual, no se permite comer ni beber nada. A la lista de prohibiciones se suma ejercer el comercio no autorizado, utilizar vaporizadores, consumir bebidas alcohólicas, saltar y realizar movimientos bruscos en los equipos de movilidad, y realizar grabaciones de voz, imagen o video mediante cualquier dispositivo a los servidores del sistema Metro, sin su consentimiento.

Otros casos similares

Aunque el video del hombre que consume su almuerzo en pleno vagón del Metro de Medellín es uno de los casos más recientes, no es el único. Hay otros usuarios del sistema del transporte que, al igual que él, se hicieron virales por violar el reglamento vigente.

Entre los más sonados se encuentra aquel que ocurrió en septiembre de 2022, cuando los usuarios rechazaron la conducta de un hombre. El individuo ingresó una hamaca al vagón y, posteriormente, la colgó de los sujeta manos para acostarse en ella.

Un hombre colgó una hamaca en el metro

“¡Gírelo, gírelo!”, empezaron a gritar algunos pasajeros cuando se percataron de lo que había hecho el hombre.

En octubre de 2022, otro hombre llegó a los titulares de las noticias, luego de vender alimentos a un precio muy elevado.

EL TIEMPO (GDA)