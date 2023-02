Una figura de un helicóptero cayó en un parque acuático de Nueva Jersey y hay varios heridos

escuchar

Cuatro personas resultaron heridas después de que una enorme figura de helicóptero, que se encontraba colgada en el techo, cayera sobre una piscina llena de niños en el centro comercial American Dream, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El suceso ocurrió hacia las 3 p.m. del pasado domingo 19 de febrero, en el parque acuático DreamWorks, el cual queda dentro del centro comercial. De acuerdo con el medio local The New York Post, una persona fue trasladada de urgencia al hospital y otras tres fueron atendidas en el lugar. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales.

Una figura de un helicóptero cayó en un parque acuático de Nueva Jersey

Aunque se desconoce la edad de las personas afectadas, al parecer se trataba de niños, pues el helicóptero se encontraba colgado justo arriba de “The Penguins Frozen Fun Zone” (La zona de diversión congelada de los pingüinos), una atracción que consta de seis toboganes y está diseñada para menores.

El lugar fue evacuado inmediatamente y, según The New York Post, las autoridades ya investigan el incidente. Algunos internautas compartieron imágenes y videos del aterrador momento a través de redes sociales. “¡Una gran exhibición de helicópteros cayó sobre una piscina para niños y un área de tobogán! Caos, poco después”, escribió Ángel Sánchez en un tuit. “El sonido era aterrador, luego los gritos de padres e hijos”, agregó.

El parque informó que permanecerá cerrado hasta este lunes mientras las autoridades investigan los hechos. “La seguridad de nuestros huéspedes es nuestra máxima prioridad. Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva de este incidente para garantizar que el parque cumpla con todas las normas de seguridad requeridas”, dijeron los funcionarios de American Dream en un comunicado.

EL TIEMPO (GDA)