Álvaro Pedrera, experto en plantas: “Si las hojas de tus plantas tienen las puntas marrones y secas no es un problema de riego”

El cuidado de las plantas de interiores no es tarea sencilla: cada una requiere de una atención distinta y el riego puede variar. Además, la temporada del año en que se encuentre también puede influir en su estado de salud. Por eso, el experto Álvaro Pedrera explicó qué causa que las hojas se tornen amarillas o secas en la punta y cómo se puede revertir ello.

Que las hojas tengan un color pálido o marrón puede confundirse con la falta de agua o un riego erróneo, pero Pedrera señaló, según el sitio web El Mueble, que el problema escapa del riego y radica en la humedad del ambiente donde se ubica la maceta.

Las hojas que se tornan amarillas o marrones significa que las plantas no necesitan más riego Ekaterina Panteley

“El problema real no sea el riego, sino la humedad ambiental. El aire seco es uno de los enemigos silenciosos de las plantas. Y en invierno, con la calefacción, es todavía peor”, dijo Pedrera. Por este motivo, cuando las plantas empiezan a ralentizar su crecimiento (en temporadas donde deberían, como verano), sus hojas se vuelven amarillas y luego marrones o, si simplemente se caen, esto puede ser una señal de falta de humedad en tu hogar.

Cómo saber si la humedad del hogar es la justa para mis plantas

De acuerdo con el experto, podemos estar regando bien las plantas y aun así tener falta de humedad en el ambiente. Para evitar esto y que exista mayor vapor de agua en la casa que favorezca el bienestar de cada especie, debés tener en cuenta los siguientes puntos en consideración.

El experto señaló que las plantas con hojas secas en la punta necesitan humedad en el ambiente Archivo Revista Jardin