Álvaro Pedrera, experto en plantas: “Si las hojas de tus plantas tienen las puntas marrones y secas no es un problema de riego”
El especialista enseñó cómo reconocer los factores que afectan de cerca a ciertas especies y por qué muchas veces el color amarillento significa lo contrario a la necesidad de líquido
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El cuidado de las plantas de interiores no es tarea sencilla: cada una requiere de una atención distinta y el riego puede variar. Además, la temporada del año en que se encuentre también puede influir en su estado de salud. Por eso, el experto Álvaro Pedrera explicó qué causa que las hojas se tornen amarillas o secas en la punta y cómo se puede revertir ello.
Que las hojas tengan un color pálido o marrón puede confundirse con la falta de agua o un riego erróneo, pero Pedrera señaló, según el sitio web El Mueble, que el problema escapa del riego y radica en la humedad del ambiente donde se ubica la maceta.
“El problema real no sea el riego, sino la humedad ambiental. El aire seco es uno de los enemigos silenciosos de las plantas. Y en invierno, con la calefacción, es todavía peor”, dijo Pedrera. Por este motivo, cuando las plantas empiezan a ralentizar su crecimiento (en temporadas donde deberían, como verano), sus hojas se vuelven amarillas y luego marrones o, si simplemente se caen, esto puede ser una señal de falta de humedad en tu hogar.
Cómo saber si la humedad del hogar es la justa para mis plantas
De acuerdo con el experto, podemos estar regando bien las plantas y aun así tener falta de humedad en el ambiente. Para evitar esto y que exista mayor vapor de agua en la casa que favorezca el bienestar de cada especie, debés tener en cuenta los siguientes puntos en consideración.
- Agrupar varias plantas en un sector específico para ellas: disponer las plantas en un mismo sitio permite que se genere un microclima húmedo gracias a la transpiración natural de las hojas. De esto se beneficiarán mutuamente todas.
- Recurrí a un humidificador: esta opción puede resultar útil en climas áridos o secos. Incluso en el invierno, cuando la calefacción se pone en funcionamiento, puede afectar directamente a las plantas. Un humidificador pequeño puede ser la mejor solución.
- Poné un plato de agua cerca de tu planta: colocá la maceta de tu planta encima de este plato sin que toque el agua directamente o mantené un recipiente pegado a ella. De este modo se evaporará y contribuirá a la salud de la misma.
- Pulverizá con agua las hojas de tus plantas: Esta solución puede ayudar en ciertos casos. No siempre se recomienda porque muchas plantas pueden desarrollar hongos; por ese motivo se debe aplicar durante un tiempo acotado.
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