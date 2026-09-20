La planta que hay que poner en la entrada del hogar para atraer la abundancia, según el Feng Shui

El Feng Shui es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta que busca la ocupación consciente y armónica del espacio para lograr una influencia positiva en las personas. Por eso, miles de ciudadanos alrededor del mundo confiaron en este concepto al momento de decorar sus hogares, en especial con las plantas.

Según la revista especializada en diseño de interiores y arquitectura estadounidense Architectural Digest, esta filosofía puede ser tenida en cuenta a la hora de escoger las plantas que usará para decorar su vivienda y atraer fortuna, abundancia y prosperidad.

Las plantas en el hogar no son solo una forma de decoración, son una forma de ver el mundo MAZKO VADIM

Esta revista afirma que las plantas son un regalo de la naturaleza y comenta que estas son esenciales para atraer energía positiva al entorno de las personas y sus viviendas. Asimismo, recalca que en términos estéticos son un gran aliado para mejorar el aspecto de las casas o apartamentos.

Señalan que algunas especies por sus formas, colores y simbolismos son especialmente valoradas por la capacidad que, según dicen, tienen para atraer dinero y abundancia. Mencionan algunas como el bambú, afirmando que estas favorecen el flujo energético dando pie a estabilidad financiera y las oportunidades económicas. Sobre todo si se pone en la cocina.

Ya sean grandes, pequeñas o frondosas, hay para todos los gustos. El bambú, por ejemplo, es la planta ideal para los que quieren obtener una buena fortuna pero no quieren tener algo que demande demasiados cuidados e ideal para dejarla en lugares como la cocina. Según indican, esta es una de las favoritas del Feng Shui para atraer buena energía y positivismo en los hogares.

El bambú es una de las plantas favoritas para el Feng Shui Shutterstock

Esta, además, es una planta que crece rápido y con fuerza, pero también es flexible en caso de tenerla con buenos cuidados. Según la filosofía china, esto representa de buena manera un crecimiento económico constante y una capacidad de adaptación ante los cambios financieros.

Por otro lado, desde Architectural Digest afirman que ofrece un equilibrio de los cinco elementos, algo que resulta importante cuando se habla de estabilidad financiera. Comentaron también que la madera se representa con dicha planta, así como el agua con la que se cultiva es fundamental para este proceso.

El fuego también se representa con el bambú, a través de algún lazo rojo o una cinta atada a la maceta donde se tenga plantada. Y, por último, un recipiente metálico o monedas decorativas podrían representar el metal.

Otras plantas que también señalaron como positivas para esto son la de Jade, el Jazmín, Albahaca, Opuntia (que es un tipo de cactus), Lavanda, Helecho, Pachira, Suculentas, Anturio o Laurel.

Por Juan Sebastián Cardona Bernal