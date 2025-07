American Express celebró el lanzamiento de su programa de referidos con una experiencia para los sentidos

Con Juliana López May como anfitriona, Amex sorprendió con una experiencia inmersiva que destacó los pilares de la gastronomía y los viajes a través de la miniserie “Sobre Mesas by Amex Platinum”

Una noche fría en la ciudad, el Cubo del complejo Al Río iluminado con luces tenues y aromas tentadores flotando en el aire. Así fue como American Express dio la bienvenida a los socios de The Platinum Card en una velada exclusiva pensada para compartir: invitaron a los socios a asistir con un amigo, pareja, colega o familiar al universo de beneficios que propone la marca.

La excusa fue doble: por un lado, el lanzamiento del programa de referidos, que busca ampliar la comunidad Amex a través de recomendaciones de sus ocios, y por otro, la presentación oficial de “Sobre Mesas by Amex Platinum”, una miniserie original protagonizada por Juliana López May que propone un viaje sensorial y emocional a través de Latinoamérica.

Una travesía sensorial curada por Juliana López May

Durante el evento, los invitados fueron recibidos en un espacio que funcionó como portal al mundo de American Express Platinum. Los pilares de la marca —gastronomía y viajes— se materializaron en un recorrido donde cada detalle fue pensado para despertar los sentidos.

Juliana López May ofició de anfitriona y curadora gastronómica y presentó una secuencia de platos que narraban historias de viaje, territorio y sabor. La coctelería sumó un maridaje creativo, mientras que los vinos seleccionados, provenientes de distintas regiones del país, acompañaron con elegancia cada estación del menú.

“Sobre Mesas by Amex Platinum” se estrena el sábado 5 de julio a las 15hs por la pantalla de LN+.

Referir es compartir

El programa de referidos fue uno de los grandes anuncios de la noche. Con una dinámica simple y beneficios concretos, el programa invita a los socios titulares a referir amigos o familiares para que se sumen al mundo Amex y sumar hasta 50.000 puntos Membership Rewards por referido. Además, los referidos podrán obtener hasta $400.000 pesos de reintegro en su primera compra en The Blue Box Market, el marketplace exclusivo para las Tarjetas American Express de Argentina.

Durante la velada, los invitados pudieron interiorizarse sobre la herramienta, entender su funcionamiento y comenzar a generar sus primeros referidos en tiempo real.

“Nuestros mejores embajadores son nuestros socios”, afirmó Manuel Cascante, country manager de American Express Argentina S.A. “Son ellos quienes comparten las experiencias que creamos y recomiendan nuestros productos con las personas que aman. Con nuestro programa de referidos totalmente digital, los socios tienen una manera de ser recompensados por compartir los beneficios de la membresía American Express con sus amigos y familiares”, agregó el ejecutivo.

“Sobre Mesas by Amex Platinum”: una serie para viajar desde la cocina

El punto culminante del evento fue la proyección del avance de “Sobre mesas by Amex Platinum”, la nueva miniserie de Amex que acompaña a Juliana López May en un viaje sensorial y transformador. Con un tono íntimo y sensible, la serie invita a recorrer paisajes, culturas y cocinas de Latinoamérica a través de tres capítulos filmados en escenarios íconos de la gastronomía en la región.

En Punta del Este, Juliana se reencontró con Federico Desseno en Marismo, un clásico esteño que celebra la cocina al fuego y los ingredientes nobles. En Lima, la acompañó José del Castillo en Isolina, emblema de la cocina criolla peruana. Y en Tilcara, cocinó junto a Florencia Rodríguez en El Nuevo Progreso, un restaurante que honra los sabores del norte argentino con un espíritu contemporáneo

Juliana López May y Manuel Cascante, country manager de American Express Argentina durante la presentación de "Sobre Mesas by Amex Platinum".

Cada episodio no sólo propone una inmersión culinaria, sino que además se convierte en una excusa para compartir una cena única entre socios Platinum y sus acompañantes. Porque, como sugiere el título, lo importante no es sólo lo que hay en la mesa, sino lo que sucede sobre ella.

Sobre el programa de referidos de American Express

Todos los Socios de las Tarjetas emitidas y administradas por American Express Argentina S.A. podrán referir a sus amigos y familiares, y obtener un beneficio por producto aprobado. Si el producto aprobado es The Platinum Card, el socio recibirá 50.000 puntos Membership Rewards. A su vez, el referido que adquiera The Platinum Card, obtendrá $400.000 de reintegro en su primera compra en The Blue Box Market, el marketplace exclusivo para las Tarjetas American Express. La escala de puntos de Membership Rewards y reintegros varía según el producto aprobado, siendo 50.000 puntos y $ 400.000 el máximo otorgado para la Tarjeta The Platinum Card.

Aplican Términos y Condiciones. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables sobre el programa de referidos de American Express Argentina S.A. consulte aquí.

