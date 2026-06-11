Para qué sirve aplicar vinagre en la entrada de la casa y cuáles son sus beneficios

La puerta de entrada funciona como la carta de presentación de una vivienda y, según diversas corrientes de bienestar como el Feng Shui, es el pulmón donde convergen tanto las visitas como las energías del entorno. En este contexto, ganó popularidad la práctica de limpiar esta superficie con una solución de agua, vinagre blanco y sal, una técnica que trasciende la estética al integrar higiene y renovación del ambiente. Este método, valorado por su bajo costo y efectividad, se posiciona como una alternativa a los productos químicos convencionales.

La preparación consiste en mezclar un litro de agua con media taza de vinagre blanco y dos cucharadas de sal fina. Para su aplicación, se recomienda emplear un paño suave o esponja, enfocándose particularmente en picaportes, bordes y bisagras, donde suele acumularse mayor cantidad de suciedad. Una vez realizada la limpieza, es fundamental pasar un paño húmedo con agua sola para retirar posibles residuos y finalizar con un secado profundo para evitar que la humedad dañe los materiales. Según especialistas, realizar este proceso cada 15 o 20 días es suficiente para mantener los beneficios de higiene y equilibrio.

Además de la cocina, el vinagre tiene múltiples usos en distintas áreas de la vivienda (Imagen ilustrativa con IA)

Entre las ventajas principales, destaca la desinfección natural; el vinagre y la sal actúan como agentes antimicrobianos que eliminan bacterias y previenen la aparición de moho. Además, esta combinación es altamente efectiva para remover polvo, manchas y huellas dactilares, devolviendo el brillo a la madera y el metal. Desde una perspectiva simbólica, el Feng Shui sugiere que esta limpieza contribuye a disipar cargas negativas acumuladas, favoreciendo un entorno más armónico.

No obstante, es necesario tomar precauciones. Debido a la acidez del vinagre, no se recomienda su uso en maderas sin sellar, superficies laqueadas, piedras naturales como mármol o granito, y metales muy sensibles. Ante la duda, los expertos sugieren realizar una prueba en una zona poco visible antes de aplicar el producto en toda la superficie. Este hábito busca combinar la practicidad de la limpieza del hogar con una renovación simbólica del espacio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA