La sobreprotección parental daña la salud mental de los más jóvenes, según la psicología

La sobreprotección parental afecta de forma negativa la salud mental de los jóvenes, según un estudio publicado en la revista Development and Psychopathology. La investigación, dirigida por Qi Zhang de la Universidad de Wisconsin-Madison y Wongeun Ji de la Universidad Global de Handong, analizó 52 artículos científicos que involucraron a decenas de miles de participantes.

Los resultados revelaron vínculos estadísticamente significativos entre el control excesivo ejercido por los padres y la aparición de síntomas como ansiedad y depresión en adolescentes y adultos jóvenes, cuya edad promedio rondaba los 20 años.

La sobreprotección parental afecta de forma negativa, según expertos Jacob Lund - Shutterstock

Este patrón de conducta resultó consistente en diversas culturas y niveles socioeconómicos, desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Los expertos definen la sobreprotección no como una crianza atenta, sino como una intervención constante en la vida del niño.

Esta conducta es codificada por el menor con una señal clara: las dificultades cotidianas exceden sus capacidades. El metaanálisis de Cambridge concluyó que esta sobreprotección actúa como un factor de riesgo modificable que influye directamente en el bienestar emocional de los hijos.

La psicología moderna destaca la importancia de la autorregulación, definida por Marc Brackett, director del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, como “un conjunto de habilidades intencionales aprendidas para gestionar las emociones con sabiduría”. Esta capacidad no es innata, sino que surge de la práctica ante situaciones caóticas o frustrantes. Al intervenir antes de que el menor experimente frustración, los padres privan al niño de una oportunidad clave de aprendizaje. Durante las décadas de 1960 y 1970, la crianza carecía de esta supervisión constante. Los niños resolvían disputas en el patio, regresaban solos a casa y enfrentaban el fracaso como una lección vital para desarrollar tolerancia y resiliencia.

Estudios de diferentes universidades se refirieron a la crianza protectora de los padres Imágen generada con IA

Una revisión sistemática de 2022, publicada en Frontiers in Psychology, examinó 38 estudios sobre el tema y detectó la misma tendencia. No obstante, los investigadores Stine L. Vigdal y sus colegas de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Oeste de Noruega señalaron una limitación en la evidencia existente: la mayoría de los trabajos fueron transversales y capturaron un momento único. A pesar de esto, un seguimiento longitudinal sólido, liderado por Rogers en 2020 con 500 adolescentes, demostró que quienes experimentaron niveles elevados de crianza controladora reportaron mayores índices de ansiedad y depresión años después.

Los investigadores sugieren diferenciar la negligencia grave de la independencia necesaria para el desarrollo. Fomentar que el chico supere una mala calificación o gestione su tiempo libre sin actividades programadas constituye un aprendizaje esencial.

Aunque los efectos de la sobreprotección son modestos y no explican por sí solos la salud mental, su reducción podría mejorar significativamente el panorama emocional de las futuras generaciones. La resiliencia no nace de eslóganes, sino de pequeños momentos donde el niño soporta la incomodidad y descubre su capacidad para resolver problemas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA