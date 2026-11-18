En el laboratorio le habían anticipado que, al mirar por el microscopio, vería una imagen opaca y gris. Sin embargo, cuando Gabriela Reyes Fuchs observó las cenizas de su padre, distinguió colores intensos, formas irregulares y puntos brillantes. La escena le recordó a las fotografías que los telescopios toman de las nebulosas, las grandes nubes de gas y polvo del espacio.

Su padre había muerto en 2012. En medio del duelo, la artista visual mexicana llevó una pequeña muestra de sus cenizas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Allí pudo examinarla y registrar lo que aparecía bajo el lente. La imagen que obtuvo todavía ocupa un lugar en su casa.

Gabriela mostró en sus redes sociales las fotos de las cenizas de su padre vistas desde un microscopio (Foto: Instagram @gabriela_fuchs)

De las cenizas de su padre a una obra sobre el duelo

Reyes Fuchs documentó la experiencia con fotografías y videos. Con ese material creó Dead Soon, una instalación que se presentó en espacios culturales de distintos países. Al ampliar las imágenes y llevarlas a una sala de exposición, compartió con el público lo que la había sorprendido en el laboratorio: el parecido entre una pequeña muestra de cenizas y las imágenes del espacio profundo.

Esa semejanza le recordó una idea popularizada por el astrónomo Carl Sagan, la de que estamos hechos de materia de origen estelar. Muchos de los elementos presentes en el cuerpo humano, como el carbono y el oxígeno, se formaron en estrellas. Para la fotógrafa, el parecido con una nebulosa le dio una forma visual a esa idea y cambió la manera en que miraba los restos de su padre.

Gabriela Reyes Fuchs imprimió las fotografías microscópicas de las cenizas de su padre y luego comenzó a trabajar en el mismo sentido con otras muestras que le enviaba la gente Ig / @innerstela

Con el tiempo, la artista creó Innerstela para que otras personas pudieran encargar una fotografía de las cenizas de un ser querido. El proceso parte de una pequeña muestra que Reyes Fuchs examina bajo el microscopio. Luego selecciona el encuadre y retoca la imagen para eliminar imperfecciones digitales. Según explicó, cada muestra presenta una combinación distinta de formas, luces y colores. La pieza terminada se entrega con un certificado de autenticidad.

En 2022, el trabajo costaba 1600 dólares, según contó la fotógrafa a El País. En esa entrevista explicó que buscaba patrocinio para que la experiencia estuviera al alcance de personas que no pudieran pagarla. También expresó su interés en trabajar con comunidades afectadas por conflictos armados y con familiares de personas desaparecidas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.