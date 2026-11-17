La idea popular del gato como animal solitario por excelencia carece de sustento científico sólido. Mikel Delgado, doctora en Psicología y especialista en comportamiento felino, sostiene que esa visión simplifica en exceso la realidad de estos felinos. Según su publicación en el sitio What Your Cat Wants, la vida social del gato posee una complejidad mayor de lo que muchos tutores suponen. La experta acuña el concepto de “preferred associates” o compañeros preferidos para definir a aquellos ejemplares que eligen pasar tiempo entre sí y construyen lazos selectivos.

Este vínculo entre compañeros preferidos se manifiesta a través de conductas específicas: de acuerdo con lo detallado por la especialista en What Your Cat Wants, los gatos amigos suelen buscar la proximidad física. El acicalamiento mutuo, el contacto corporal al dormir, el juego recíproco y el uso del otro como almohada representan señales claras de una relación estrecha. Delgado apunta que la ausencia de conflictos constantes y la aparición de saludos amigables, tales como el roce de narices o el mantenimiento de la cola erguida al acercarse, validan esta amistad elegida por los propios animales.

Mikel Delgado es reconocida como una experta en gatos What Your Cat Wants

Sin embargo, la ciencia reciente advierte sobre la interpretación simplista de estas interacciones. Un estudio publicado en Applied Animal Behaviour Science en 2026 bajo el título Desentrañando la dinámica social felina cuestiona la premisa de que el acicalamiento mutuo sea siempre un signo positivo. Tras analizar videos de cuidadores, los investigadores hallaron que el aseo compartido a veces ocurre en contextos de tensión. En situaciones donde los gatos presentan orejas hacia atrás, movimientos de cola, posturas inclinadas o incluso intentos de mordedura en cuello y cabeza, el acto de acicalar se vincula con roces y estrés, no necesariamente con afecto.

La investigación examinó a 312 gatos domésticos para identificar patrones de conducta, y los resultados indican que el acicalamiento suele centrarse en la cabeza y el cuello, zonas donde los gatos acceden con mayor dificultad por sí mismos. No obstante, si el tutor observa tensión, posturas rígidas o un intercambio desigual donde un gato intenta dominar al otro, el contacto pierde su carácter amistoso. Delgado subraya que el acicalamiento por sí solo no garantiza una relación de amistad, ya que requiere de la observación constante del panorama general y del lenguaje corporal completo de los felinos.

El acicalamiento mutuo no siempre es un signo positivo, ya que a veces ocurre en contextos de tensión Magnific

El mito del gato alfa y la jerarquía rígida también pierde fuerza frente a la evidencia moderna. La especialista sostiene que los humanos proyectan estructuras sociales humanas sobre especies que no operan bajo esos mismos preceptos de dominancia. Por este motivo, la introducción de un nuevo felino al hogar resulta una decisión delicada. La personalidad, la experiencia previa y la disponibilidad de recursos en la casa condicionan la capacidad de adaptación. No todos los gatos necesitan compañía, sino que muchos ejemplares prefieren una vida sin otros felinos y la llegada de un intruso puede generar consecuencias negativas para su bienestar emocional.

Delgado enfatiza que la individualidad de cada ejemplar es fundamental para entender su comportamiento. La carga genética y la socialización temprana en la vida del gato marcan diferencias sustanciales. Antes de sumar un compañero al hogar, el tutor debe evaluar el perfil particular del animal actual y la clave reside en evitar la generalización y observar con detenimiento qué tipo de interacción busca cada gato. La ciencia felina exige hoy una mirada atenta que reemplace las viejas creencias por el análisis directo del comportamiento animal en su propio entorno cotidiano.