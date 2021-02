Anillos del poder: Menem, Maradona, Grondona, Oyarbide y las joyas que marcaron una época

Ya sean ostentosas, delicadas, con piedras o macizas, las joyas suelen ser un emblema de quien las luce. En el país fueron varios los líderes políticos, judiciales y populares los que ostentaron anillos como marca personal.

Julio Grondona y su lema “Todo pasa”

La famosa joya de Grondona Diego Goldberg - Especial para LN Revista - Archivo

Sin lugar a dudas, el anillo del Julio Grondona pasó a la posteridad no solo por su valor, sino también por el fuerte mensaje que llevaba impreso. “Todo pasa” era la frase de cabecera de quien fue titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 1979 hasta su muerte, en 2014.

Se trataba de una sortija de oro macizo que el dirigente llevaba en el meñique derecho y que había sido un regalo personal. “El anillo me lo regaló Noray Nakis, un amigo de toda la vida. Hasta ese momento yo llevaba un papelito con la frase (”todo pasa”) en el bolsillo, hasta que Noray se apareció con el anillo”, dijo Grondona en una entrevista de 2006.

El histórico anillo de Julio Grondona llevaba impresa la leyenda "Todo pasa"

A pesar de ser su “marca registrada”, el 16 de junio de 2012, cuando falleció su esposa Nélida Pariani, decidió dejar de utilizar el anillo con la leyenda. Entendió que ese tipo de dolor no se apacigua. “Esto no pasa. El fútbol, el trabajo, sí; pero este dolor no”, sostuvo sobre el tema.

Norberto Oyarbide y la joya que originó una causa

Oyarbide fue investigado por la compra de un anillo de diamantes Archivo

Una de la adquisiciones del exjuez federal Norberto Oyarbide fue tan polémica y llamativa que fue investigada por la Justicia en 2012.

Se trata de un gran anillo de brillantes con el que recorría los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py. En su momento, el propio Oyarbide contó que la costaba alrededor 250.000 dólares. “Entregué en pago todo lo que me regalaron en los últimos cinco años”, le explicó a gente que trabajaba con él. Estaba encantado con la compra. “Es un brillante dorado, no todos saben lo que es...”, decía, y levantaba su mano izquierda para que se viera mejor. Se trataba de un anillo enorme, redondo, formado por muchos diamantes que, a simple vista, no se veían dorados; solo brillantes.

La joya había sido ingresada al país desde Uruguay sin declarar y por eso, además de una causa penal por supuesto “cohecho”, se le había abierto otra pesquisa por contrabando. En ambos casos, Oyarbide fue sobreseído.

Carlos Menem y su compañero infaltable

El recientemente fallecido Carlos Menem usó también una reconocible joya que ahora se encuentra desaparecida Archivo

El expresidente Carlos Menem tuvo, durante gran parte de su vida, un compañero leal: su tradicional anillo. La joya fue popularmente conocida por el uso habitual que le daba el exmandatario, generalmente en el dedo anular de su mano izquierda.

El anillo es de formato sello y es de oro. Además, tiene incrustada una piedra de ónix. Si no lo tenía colocado, el riojano lo solía guardar en un estuche de anteojos. Se trata de una pieza que no tiene gran valor económico, pero sí afectivo para la familia Menem, ya que es una réplica exacta del que le había regalado su padre. El original fue extraviado hace tiempo.

Carlos Menem en un acto de la campaña de 1983, con Carlos Spadone y el sindicalista Lorenzo Miguel Archivo

La alhaja lo acompañó durante años. Desde su asunción presidencial pasando por visitas oficiales, hasta su estadía en la quinta de Don Torcuato, donde estuvo detenido. Incluso, en sus últimos años, cuando fue internado en más de una ocasión debido a su delicada salud.

Desde diciembre pasado que el anillo está desaparecido. La pieza fue robada cuando el exmandatario estaba internado. Según trascendió, el faltante se habría registrado en la casa que tenía el político en el barrio de Belgrano y la Justicia investiga el hurto.

Diego Maradona y su anillo cábala

Anillo Instagram

En los últimos años, Diego Maradona transformó una de sus joyas en cábala. Se trata de un anillo cotizado en más de 300.000 euros, que le fue obsequiada al crack del fútbol en Bielorrusia, en 2018.

Desde ese momento, el futbolista comenzó a utilizarlo en el dedo anular de su mano derecha y se transformó en una de las cábalas de Maradona en su ciclo como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata

Maradona abraza a Miguel Ángel Russo y deja ver su formidable anillo. captura tv

En 2018, en el cumpleaños de Maradona, los invitados iban llegando a la fiesta mientras El Diez los recibía sentado en un sillón. A modo de gracia, ofrecía su mano derecha donde sobresalía el anillo para que los asistentes le dieran un beso. Pasaban uno a uno hasta que una mujer sonrió después de besar la joya y le dio pie al futbolista para una de sus habituales ocurrencias. “Acabás de besar un departamento”, le dijo el astro mientras los presentes reían a carcajadas.

Tras la muerte del ídolo, surgieron varios rumores sobre qué había ocurrido con el anillo. Finalmente, fue Mario Baudry, el abogado de Dieguito Fernando, quien reveló que Gianinna tiene en su poder la alhaja.

