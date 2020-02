Anti San Valentin. Los matrimonios que duraron un suspiro

Estrellas de aquí y de allá, cantantes, deportistas y hasta una princesa. muchos vivieron un romance loco y apasionado que los llevó a casarse por apenas meses o días. Las historias express, sin final feliz Fuente: HOLA

CRISTIAN CASTRO Y CAROLINA VICTORIA URBAN - 28 días

"Yo cumplí, traté de estar bien con ella, pero simplemente no pudo ser", explicó el artista mexicano tras reconocer que había puesto punto final a su historia de amor durante la ¡luna de miel! La boda de la pareja había tenido lugar de un día para otro el 23 de mayo de 2017 en una hacienda de Yucatán, frente a unos pocos testigos. De hecho, la madre del cantante, la famosa actriz Verónica Castro (64), no llegó a asistir, porque pensó que se trataba de una broma.

ESTEFANÍA DE MÓNACO Y ADANS PERES - 9 meses

En secreto y en el Ayuntamiento de Ginebra, la princesa de Mónaco y el acróbata portugués, once años menor que ella, sellaron su amor el 12 de septiembre de 2003, sin la presencia de la familia de Estefanía. Se habían conocido dos años antes en el Festival de Circo de Mónaco. Con el tiempo, al malabarista le resultó imposible la presión mediática y llegó a confesar que jamás se había sentido parte de los Grimaldi.

NICOLÁS CABRÉ Y EUGENIA TOBAL - 8 meses

Se conocieron en 2000, cuando compartían protagonismo en la tira Ilusiones. Once años después, se reencontraron durante las grabaciones de la comedia Los únicos y el flechazo fue inmediato. Y, tras cinco meses de amor, Nicolás Cabré (40) y Eugenia Tobal (44) dieron el "sí, quiero" en el registro Civil de Belgrano, pero menos de un año después ya se habían separado. "Me casé convencida, amé, me enamoré, me equivoqué, no funcionó", contó ella tiempo después.

PAMELA ANDERSON Y JON PETERS - 12 días

Es sabido que las segundas vueltas casi nunca funcionan. La estrella de Baywatch se casó en secreto con Jon Peters (74), un conocido magnate de Hollywood, con quien había salido 35 años atrás. Para los dos se trató del quinto matrimonio, pero esta vez las diferencias los separaron a los doce días de la boda. "Nos vamos a tomar un tiempo para reconsiderar lo que queremos de la vida y el uno del otro", dijeron en un escueto comunicado.

DENNIS HOPPER Y MICHELLE PHILLIPS - 8 días

Romántico incurable, Dennis Hopper se casó cinco veces. Pero fue su segundo matrimonio el más mediático y también. ¡el más breve! La estrella protagonizó un divorcio récord al separarse de Michelle Phillips, la cantante de la banda The Mamas & The Papas, ocho días después de su boda, celebrada en 1970. En 2009 se le diagnosticó cáncer de próstata y murió ocho meses después, mientras definía los detalles de su divorcio de Victoria Duffy.

JENNIFER LOPEZ Y CRIS JUDD - 9 meses

La diva del Bronx conoció a su segundo marido (estuvo casada tres veces) en 2000, durante las grabaciones de su video "Love Don't Cost A Thing". Y se volvieron tan inseparables que al año siguiente se casaron. A pesar del flechazo, terminaron firmando el divorcio de común acuerdo nueves meses después. "Fue muy duro vivir con ella por su popularidad y fama. Nuestra boda fue un circo, arrestaron a varias personas por intentar escalar una montaña para echar un vistazo", reveló Judd años más tarde.

MATÍAS ALÉ Y MARÍA DEL CUELLO MOLAR - 5 meses

"Es muy loco, llevamos cuatro meses juntos y me parece que fueron diez años. Nuestra relación es muy intensa en todo sentido, muy linda y la llevamos con mucha pasión", explicó el actor dos meses antes de su boda -celebrada en octubre de 2015- con la promotora de 23 años. Sin embargo, apenas cinco semanas después de la ceremonia, el ex de Graciela Alfano sufrió un brote psicótico por el que fue internado. En marzo de 2016, acordaron el divorcio.

CHER Y GREGG ALLMAN - 9 días

A los tres días de haber firmado el divorcio de Sonny Bono, Cher era cautivada por Allman, el rockstar del momento. La pasión entre las dos estrellas no tardó en hacerse notar y el 30 de junio de 1975 se casaron en Las Vegas. Esa misma pasión -y algunos excesos- los llevó, nueve días más tarde, a firmar el divorcio. Entre peleas y reconciliaciones, la que parecía ser la despedida final resultó la ocasión perfecta para que Cher le anunciara a Allman que estaban en la dulce espera. Al poco tiempo nació Elijah Blue.

CARMEN ELECTRA Y DENNIS RODMAN - 9 días

El basquetbolista le juró amor eterno a la actriz y modelo norteamericana en The Little Chapel of the Flowers, en Las Vegas, el 14 de noviembre de 1998. Llevaban 9 meses de novios. A los pocos días, su representante remarcó que el matrimonio no era legal por el estado de ebriedad en el que se encontraba Rodman, "quien no podía mantenerse en pie en el momento en el que se casó".

MILEY CYRUS Y LIAM HEMSWORTH - 8 meses

Fue amor a primera vista mientras protagonizaban la película La última canción, en 2009. Rápidamente se convirtieron en la pareja adorada de los teens. Pese a las idas y vueltas de la relación, el 23 de diciembre de 2018 se casaron, sin saber que un año después firmarían el divorcio. A la semana de haberse separado, Miley se mostró a los besos con la bloguera Kaitlynn Carter en el Lago Como, Italia.

BRITNEY SPEARS Y JASON ALEXANDER - 55 horas

Ellos mismos confesaron que se trató de una broma. El sábado 3 de enero de 2004, la cantante y su mejor amigo fueron al hotel Casino Palms y en Little White Wedding Chapel se dijeron "sí, quiero". Al día siguiente, pidieron la anulación del fugaz matrimonio. En septiembre de ese mismo año, Spears (38) se casó con el bailarín Kevin Federline (41) con quien tuvo a sus dos hijos, Sean Preston (14) y Jayden James (13). En 2006 se separaron.

NICOLAS CAGE Y ERIKA KOIKE - 4 días

Se casaron el 28 de marzo de 2019 en Las Vegas, después de un año de relación. Sin embargo, a los pocos días, el ganador del Oscar reclamó la anulación del matrimonio. "Estaba demasiado borracho y desconocía el pasado de mi pareja" -Koike participó más de una vez en programas de rehabilitación contra las drogas y el alcohol-. Este no fue el primer "fracaso" de Cage. En 2002 se había casado con la hija de Elvis Presley, Lisa-Marie, de quien se separó a los tres meses.

KIM KARDASHIAN Y KRIS HUMPHRIES - 72 días

Su boda fue uno de los episodios más esperados del gran reality show familiar The Kardashian, aunque el éxito no estuvo precisamente en su matrimonio -ya que se casaron el 20 de agosto de 2011 y se separaron el 31 de octubre del mismo año-, sino en la transmisión por TV del evento, que significó $10 millones de dólares en ganancias para la familia norteamericana. Se dice que el actual esposo de la exuberante modelo, Kanye West (42), compró su primer celular solo para mandarle mensajes y disuadirla de que se casara con Kris.

BRADLEY COOPER Y JENNIFER ESPOSITO - 5 meses

El 21 de diciembre del 2006, el actor y la actriz se casaron en en el sur de Francia, pero el amor se terminó cinco meses después y en mayo de 2007 firmaron el divorcio. Esposito manifestó que su matrimonio "no fue sano" y que "se sintió muy sola" durante su convivencia. Las relaciones de él siguen dando que hablar. Basta recordar, por ejemplo, los rumores de infidelidad con Lady Gaga mientras estaba en pareja con la modelo rusa Irina Shayk.

SILVINA CHEDIEK Y JORGE LANATA - 5 meses

Bajo el más absoluto hermetismo, los reconocidos periodistas se casaron el 16 de agosto de 1990 en el City Hall de Nueva York. Los testigos resultaron ser dos colegas de Chediek (57) que justo estaban trabajando en una producción de fotos en la ciudad. Convivieron cinco meses y se separaron. Firmaron el divorcio en enero de 1991.

DREW BARRYMORE Y JEREMY THOMAS - 19 días

El 20 de marzo de 1994, la actriz -por entonces de 19 años- le propuso matrimonio a su amigo de 31 mientras daban un paseo por las calles de Hollywood. Tres horas más tarde, tras festejar su compromiso en un bar del que Thomas era dueño, se casaron a través de un servicio de "matrimonio disponible las 24 horas al día". El 28 de abril de ese mismo año pidieron el divorcio.

ALBA CARRILLO Y FELICIANO LÓPEZ - 11 meses

Se casaron el 17 de julio de 2015, en una romántica ceremonia que tuvo lugar en la ciudad de Toledo. Apenas once meses después, todo terminó de manera inesperada. "Yo tomé la decisión. Pero las cosas no iban bien, era obvio que tarde o temprano iba a pasar", explicó el tenista español.