Antonela Roccuzzo eligió un moderno look primaveral para pasear por las calles de París

El cambio fue ruidoso y el mundo entero se detuvo a mirar cómo Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y sus tres hijos dejaban su vida en Barcelona para trasladarse a París. Desde que llegaron tuvieron tiempo de adaptación, momentos para recorrer y animarse a cosas nuevas. El delantero tuvo que vestir una camiseta distinta por primera vez en su vida profesional, los pequeños Thiago, Ciro y Mateo adaptarse a una cultura -e idioma- distintos y Antonela administrar su negocio desde otra parte de Europa. Con el tiempo lograron volver a sentirse en casa y la familia disfruta hoy un gran momento.

Sin embargo, no importa dónde estén, hay cosas que no van a cambiar y así como Messi va a ser siempre el mejor jugador del mundo, Antonela es referente cuando de moda se trata. Es por eso que sus looks nunca pasan desapercibidos e incluso un atuendo simple para salir a caminar es motivo de comentarios, entusiasmo y elogios en redes sociales.

Europa entró hace poco en la primavera y se prepara para la llegada del verano. Las calles lo empiezan a sentir y se evidencia un cambio: las camperas quedan guardadas, los sweaters doblados en un placard y las caminatas al aire libre se vuelven cada vez más frecuentes. En este marco, Antonela aprovechó un rato libre donde ni la familia ni sus responsabilidades la requerían para salir a recorrer el centro parisino.

Con un look muy elogiado, Antonela se divirtió en una tarde parisina Instagram: @antonelaroccuzzo

“Primavera en París”, resumió en el epígrafe de una foto subida a su cuenta oficial de Instagram. Tal como lo demanda la época del año, el look fue clásico y simple, pero cumplió con todo lo necesario. Una musculosa blanca atada con un nudo en la zona del abdomen simuló ser un canchero top y un pantalón beige tiro alto marcó tendencia junto a unas zapatillas del mismo color. Una pequeña bandolera verde de una reconocida firma internacional y lentes de sol sepia hicieron juego mientras Antonela Roccuzzo posaba radiante con una gran sonrisa al momento que se disponía a cruzar las calles francesas.

Antonela salió a pasear por las calles de París Instagram: @antonelaroccuzzo

Casi al instante, la publicación se llenó de comentarios y likes. Vale aclarar que todos los posteos de la empresaria logran gran repercusión, más que nada por tener cerca de 20 millones de seguidores en Instagram. En lo que respecta a esta foto, superó ampliamente los 400.000 Me Gusta y desató una danza de elogios en los que se destacaron desde los “Qué hermoso look”, “Me encanta lo que tenés puesto” y “Sos la verdadera Champions”, hasta algunos “Te amo” y “Sos mi ídola”.

Apenas una semana atrás, Antonela había compartido una foto junto a Lionel Messi donde ella y unos amigos se hicieron una escapada para disfrutar de un tiempo de vacaciones en medio de la temporada regular. El Paris Saint-Germain no levanta cabeza tras su eliminación de Champions, pero aseguran en varios medios de comunicación que hay Messi para rato. De no mediar inconvenientes, la familia se quedará en París por un tiempo más, por lo que fotos de Roccuzzo en las calles de la Ciudad Luz se convertirán en moneda corriente.