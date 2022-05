Alejandro Fantino analizó el escándalo de Alfredo Casero en el regreso de Animales Sueltos

La noche de estrenos de América, presentó dos plato fuertes. Por un lado, el comienzo de La pu*@ ama, con Florencia Peña, y por el otro, una nueva temporada de Animales Sueltos, el popular ciclo periodístico conducido por Alejandro Fantino.

Al comienzo del programa, Fantino se dirigió a los televidentes, para presentar cuáles serían los principales ingredientes de su Animales sueltos, modelo 2022. De ese modo, el conductor expresó: “Es un lujo total estar acá, abriendo este programa, reencontrándome con todas ustedes, en vivo. El equipo de América nos ha dado este auto. Quiero decir dos cositas antes de arrancar, para mí es una sorpresa estar haciendo este programa nuevamente. No pensé que iba a llegar a posibilidad de hacer Animales nuevamente, me encuentro en un momento profesional donde estoy bien en este canal, estaba muy cómodo haciendo Intratables. Y acá estoy muy feliz de hacer Animales Sueltos, es uno de los dos o tres mojones en mi carrera”.

Más adelante, Fantino hizo foco en el que consideró uno de los momentos más trascendentes de los últimos días, la reacción de Alfredo Casero durante el programa de Luis Majul, por LN+, y sobre eso comentó: “Casero nos bajó de una piña a todos. Lo de Casero es un antes y un después en mi humilde mirada, es trascendente no el hecho en sí, sino lo que eso disparó (…). Casero cuando habla, traspasa pantalla. Cuando vino hace unos años a Animales sueltos, incluso me produjo un problema familiar, y se habló de esto con la analogía del flan, y lo que pedían muchos en la Argentina (…). Casero el viernes se enojó, golpeó la mesa, y eso nos interpela a nosotros, los periodistas y los políticos, interpela al sistema”.

Más adelante, sobre el nuevo Animales sueltos, el conductor explicó: “Este programa va a tener un tono tranquilo, no va a haber gritos, no va a haber grandes enojos, no va a haber insultos, porque la hora no amerita eso, ustedes ya empiezan a irse a descansar a esta hora”.

En otro tramo de ese monólogo inicial, él explicó el rol de La voz de la selva, la portada de una suerte de diario ficticio que se elaborará dentro del programa, como una forma de resumir los titulares más importantes del día que termina, y del que empieza. Y referido a eso, el periodista aseguró: “Vamos a completar el diario La voz de la selva, con un título principal, otros títulos, y un meme con el humor del día”.

A continuación, Fantino presentó al equipo que lo acompañarán todas las noches, integrado por Julieta Tarrés, Diana Deglauy, Miguel Wiñazki, Carlos Burgueño, Enrique Zuleta Puceiro y Mariano Cúneo Libarona. De esa manera, el conductor se sentó en la mesa, y durante la siguiente hora debatió varios de los problemas que involucran a la política actual, para dar inicio a una nueva temporada de Animales sueltos con la fórmula que le permitió a ese programa convertirse en un espacio que no pierde vigencia entre los televidentes.