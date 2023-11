Si bien comenzó en la industria textil, con su marca de ropa para chicos, desarrolló su veta empresarial en redes sociales, donde tiene millones de seguidores

Paula Ikeda Para LA NACION

Antonela Roccuzzo es mucho más que “la mujer de Leo Messi”. De perfil bajo, la rosarina acompaña al capitán del Seleccionado Nacional por el mundo. Armó su hogar en Barcelona, París y Miami. Su prioridad, está claro, es la familia. Vive pendiente de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Nunca concedió una entrevista. Pero no le teme a los flashes: aprendió a desfilar como pocas sobre las alfombras rojas. Sus apariciones siempre generan alto impacto en la prensa. Semejante exposición junto al mejor futbolista del mundo le abrieron puertas a importantes contactos... y, de a poco, Antonela Roccuzzo comenzó a capitalizar este interés generando interesantes contratos y una industria con nombre propio.

El primer negocio y un fracaso

Antonela debutó como mujer de negocios en 2014 con Enfans, su marca de ropa para chicos. Su madre, Patricia, y su hermana, Paula, contaron a ¡HOLA! Argentina cómo nació el proyecto: “Comenzó con la llegada de Thiago. Cuando Anto empezó a conocer el mundo de la maternidad con su primer hijo, se le despertó un gran interés por todo lo relacionado con los chicos, y entre esas cosas, la ropa. Ahí se reunió con nuestra prima Andrea, que es diseñadora de indumentaria y una creativa innata. Anto había empezado Diseño en la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, pero a pesar de que no terminó la carrera, sabía varias cosas”. La marca, que tiene como modelos a los hijos de Martín Demichelis y Evangelina Anderson, aún sigue vigente y goza de muy buena salud.

Distinta suerte corrió su siguiente proyecto, la apertura de una franquicia de Sarkany en Barcelona. Junto a su amiga y socia Sofía Balbi (casada con el futbolista uruguayo Luis Suárez) armaron la sociedad Roccbal 109, que es la unión de las primeras sílabas de los apellidos y los números que sus maridos llevan en las camisetas. En mayo de 2017 abrieron una franquicia de la zapatería argentina en Barcelona. A la fiesta de apertura del local, en Ciudad Condal, asistió todo el plantel de futbolistas del Barcelona F.C. con sus mujeres. Las fotos se imprimieron en todo el mundo. Sin embargo, en marzo de 2019, tras dos años de pérdida, decidieron bajar definitivamente la persiana. El diario español Expansión calculó que el emprendimiento dejó un rojo de 150.040 euros.

Yoga en las redes

La mujer de Lionel Messi tuvo su revancha en las redes sociales, donde desarrolló su veta empresarial. Hoy, a sus 35 años, es una de las mujeres más buscadas en la web. Tiene una comunidad de seguidores ávida por saber qué hace, qué usa y cómo lo usa. Sólo en Instagram tiene 37, 6 millones de followers. Sin embargo, curiosamente, no es la argentina con más seguidores: la supera Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo, con 52,6 millones. Las siguen, muy atrás, Tini Stoessel (21 millones) y Nicki Nicole (17,6 millones).

Con semejante exposición, fue convocada como embajadora de la marca norteamericana Alo, que también tiene entre sus modelos a Taylor Swift, Hailey Bieber, Bella Hadid, Gisele Bünchen y Jennifer Garner. Se trata de una empresa textil de Los Angeles que se hizo conocida por crear “la mejor ropa de yoga del mundo con un diseño vanguardista” y que hoy suma además otras líneas con tendencias de la moda contemporánea.

La rosarina suele fotografiarse luciendo prendas de las líneas Yoga y Wellness, o visitando sus locales en el Design District de Miami. ¿Cuánto cuesta un posteo de Antonela?

Una voz en el teléfono

El carisma de la argentina trascendió las fronteras. Tras su desembarco en Miami, Antonela se asoció con Casetify, una empresa tecnológica internacional con sede en Hong Kong, para crear su propia línea de fundas para celular. Además, se convirtió en su mejor modelo: lleva a todas partes su celular protegido con una funda “customizada”, donde imprimió fotos de sus hijos.

“Conoce a Antonela Roccuzzo, quien ha colaborado con nosotros para crear una colección de edición limitada, inspirada en sus frases favoritas siendo madre de tres hijos”, anunciaron en la empresa. Sus diseños están dirigidos a las mujeres y a las madres e incluyen frases como “Mamá. La que encuentra todas las cosas, la que compra los regalos, la que planea las vacaciones familiares”. Cuestan entre 60 y 70 dólares en la tienda online de la marca.

Un detalle, que no es menor: cuando firmó contrato, Antonela estableció que un porcentaje de las ventas fuese donado a Equality Now, una red internacional sin fines de lucro que propone crear un mundo justo para las mujeres en el mundo. “Me encantaría ayudar a otras mujeres y niñas del mundo. Juntos, podemos crear un mundo mejor”, declaró.

Shampoo, cosméticos y joyas

Este año Antonela también fue convocada como embajadora por la firma de lujo Guerlain. La empresa francesa la seleccionó como representante de su primera línea capilar, Abeille Royale (que incluyó shampoo Cuidado Revitalizante & Fortificante, el Acondicionador Cuidado Reparador & Redensificante y la Mascarilla Doble R Luminosidad & Reparación). “Gracias por confiar en mi para este nuevo proyecto. Con ganas de contarles más”, posteó Roccuzzo en sus redes.

No pasó mucho hasta que la rosarina sumara otro contrato con una marca de belleza, esta vez con Freshly Cosmetics. Como embajadora, compartió en su cuenta de Instagram una serie de stories donde reveló secretos de belleza: “Desde hace unos meses en mi rutina no falta el aceite corporal. Me deja la piel super hidratada y los ingredientes son de calidad, naturales y veganos. También previene la aparición de estrías y trata cicatrices (se lo recomiendo 100%)”, dice.

También hizo posteos para otras cosméticas, como Revolve y Agent Nateur. Y promovió una plataforma internacional donde los chicos aprenden inglés de forma lúdica: “El momento de la tarea con los nenes es lo que más cuesta en casa pero también es uno de los que más disfruto porque veo la evolución de cada uno de ellos. Los chicos se divierten y aprenden un montón”, escribió.

La imagen de Antonela está asociada a productos de excelencia. Por eso no sorprendió cuando anunció su más reciente sociedad comercial. “Muy feliz de formar parte de la familia @tiffanyandco”, escribió Antonela en redes sociales. El mes pasado viajó especialmente a México por el lanzamiento de nueva colección de joyas de la prestigiosa casa norteamericana Tiffany & Co. Fue por eso que no se la vio alentando en los últimos partidos de la Selección: tenía sus propias obligaciones laborales mientras Messi disputaba las eliminatorias.

En la primera fila

Sus primeras apariciones en los desfiles de moda los hizo en Barcelona, durante la feria anual de exponovias, siempre en los desfiles de Rosa Clará. Fue justamente la diseñadora española quien haría luego, en 2017, haría el traje de novia que usó Antonela en su boda con Lionel Messi.

En los últimos años comenzó a hacer sus apariciones “en solitario” durante Paris Fashion Week (la Semana de la Moda más importante del planeta). Roccuzzo ingresó naturalmente en la lista VIP, grabó su nombre entre las celebridades internacionales que facturan por cada una de sus “apariciones”. De repente, casas como Dior y Louis Vuitton comenzaron a disputarse a la mujer del capitán del Seleccionado Nacional. Todos buscaban tener a Antonela en su primera fila.

