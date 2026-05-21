Arenales y Juncal vuelven a ser el escenario para conocer las tendencias de más de 85 locales de arte, estilo de vida y diseño

A lo largo de más de diez cuadras -sobre Arenales y Juncal, entre Montevideo y Cerrito- las vidrieras, fachadas y espacios comerciales serán intervenidos especialmente para una nueva edición de Tendencia Arenales

LA NACION

La transformación de Arenales en un corredor de diseño fue una construcción espontánea y gradual. A comienzos del siglo XX la zona concentraba majestuosas arquitecturas residenciales y casas de época, escenario donde entre 1980 y 1990 fueron instalándose las tiendas de muebles, antigüedades, textiles e iluminación que encontraron en la escala de la calle -comercios de carácter más domésticos que masivos- un terreno ideal. En tiempos de bonanzas económicas tal era la cantidad de showrooms, galerías, estudios, tiendas de mobiliario, iluminación, textiles y objetos que se formó un ecosistema propio.

Con el objetivo de preservar ese paisaje (y evitar la llegada de rubros non gratos como carnicerías de cadena etc.) y fortalecer el trabajo conjunto de los comerciantes, hace más de diez años nació Distrito Arenales, una asociación civil que reúne a más de ochenta marcas vinculadas al arte, al estilo de vida y al diseño, impulsando acciones que consolidaron al sector como uno de los polos más importantes de la ciudad.

En esa misma locación, el próximo 28 de mayo de 18 a 21, se celebra una nueva edición de Tendencia Arenales, el evento que cada año convierte al barrio en una experiencia urbana donde confluyen creatividad, industria, arte y nuevas formas de pensar el habitar contemporáneo. A lo largo de más de diez cuadras -sobre Arenales y Juncal, entre Montevideo y Cerrito- las vidrieras, fachadas y espacios comerciales serán intervenidos especialmente. La calle, cerrada al tránsito vehicular, se convierte en un recorrido abierto donde el público podrá descubrir lanzamientos, instalaciones, cruces artísticos y propuestas experimentales vinculadas al universo del diseño.

Una nueva edición de Distrito Arenales para estar al tanto de las novedades en diseño Gentileza Prensa

La edición 2026 cuenta con la curaduría de Marcela Fibbiani, periodista especializada en diseño que propuso centrar la celebración en la experiencia, la exploración material y el diálogo entre objetos, relatos y espacios, en sintonía con las tendencias internacionales. Bajo esa perspectiva, cada local desarrolló una propuesta singular que incluye escenas inmersivas y narrativas visuales. “Las marcas ya no piensan únicamente en términos de objeto, sino también de experiencia, relato y comunidad”, sostiene Fibbiani, para quien esta edición pone de manifiesto la capacidad del diseño argentino de dialogar con lo que pasa en el mundo sin resignar la propia identidad.

Durante la jornada, que no se suspende por lluvia, el público podrá conocer de primera mano desarrollos vinculados al mobiliario, textiles, accesorios, iluminación y piezas de autor que articulan estética y funcionalidad. Cada vidriera crea una escenografía mezclando materiales innovadores, técnicas tradicionales y miradas artísticas.

Qué se verá en esta edición

La propuesta de Agüero Iluminación Tendencia Arenales

Una colección de luminarias realizadas con maderas, metales, vidrio soplado y papel, concebidas desde la revalorización del trabajo artesanal y la incorporación de tecnología, es lo que presentará Agüero Iluminación. “El resultado es una propuesta donde pasado y futuro se encuentran en equilibrio”, explica Eli Agüero, al frente de la firma.

La instalación Raíces & Mareas de Salazar Casa invita a un recorrido sensorial a partir de Navy, una pieza orgánica pensada para múltiples usos: banco, mesa, pie de cama u objeto autónomo. La Compañía pondrá el foco en el diseño y la producción nacional a través de muebles creados en la década de 1980 que continúan vigentes dentro de su catálogo: “una manera de incentivar la industria”, resume Carlos Galli, referente de uno de los locales pioneros del distrito.

la propuesta de Salazar casa Tendencia Arenales

Las sorprendentes piezas de vidrio de Vintage Girair dan forma al ritual de la mesa mediante dos puestas distintas: una asociada a la serenidad y otra al banquete. La relación entre paisaje y objeto aparece en Janeiro Casa con la familia de muebles B//B inspirada en las geometrías, ritmos y sombras de la ciudad de Río de Janeiro. “Es una ciudad donde arquitectura, paisaje y vida cotidiana conviven en un mismo lenguaje visual”, señala Eli Romano.

Piezas de vidrio de Vintage Girair dan forma al ritual de la mesa Tendencia Arenales

El arte contemporáneo también atravesará el recorrido. Praxis presenta las muestras “Visiones ancestrales sobre el futuro” de Romina Orazi y “Entre los árboles” de Gastón Herrera. En Biga Art Gallery podrá verse obra de Chloé Henderson, mientras que Ine Glez Agote junto a Cuarzo Rubí crean una escena inspirada en la energía de la piedras; entre los lanzamientos especiales Mihran exhibirá piezas de la colección Suzani, textiles bordados a mano originarios de Asia Central tejidos durante meses por un único artesano. Ochipinti presentará una performance donde cartera, vestido, accesorios y zapatos serán intervenidos en vivo bajo el concepto Habitar con el recuerdo.

Romina Orazi en Praxis Tendencia Arenales

La dimensión sensorial continuará con Perfumum Bue, que desarrollará una propuesta olfativa creada especialmente para la ocasión junto a distintas firmas vecinas. “La experiencia invita a construir una identidad aromática personal y ambiental”, adelanta Marta Harff. También habrá espacio para ediciones especiales: Milia Libros y Revistas lanzará las postales Buenos Aires, te quiero mucho acompañadas por sobres bordados, mientras que Josefina Estrella y Atelier Delcroix presentarán nuevas colecciones.

Para Gonzalo Gens, presidente de Distrito Arenales, la actividad representa el momento en que el área vuelve a exhibir su capacidad de renovarse, incorporar materiales, crear colecciones y ensayar nuevas ideas. Sebastián Salazar, socio de la organización, destaca el trabajo colaborativo que sostiene cada edición y que luego de una década se logró crear una identidad colectiva hoy conocida por todos los vecinos de Buenos Aires.