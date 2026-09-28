“Los hombres compran las cosas ya hechas a los comerciantes; pero no existe ningún comerciante de amigos”. La frase, perteneciente a la Ética a Nicómaco, bien podría ser un diagnóstico lapidario formulado en pleno siglo XXI. Sin embargo, brotó de la pluma de Aristóteles en el siglo IV a. C.

Nacido en Estagira en el 384 a. C. y discípulo predilecto de Platón en la Academia de Atenas, el pensador griego dedicó gran parte de su obra a indagar en la naturaleza humana, la política y la búsqueda de la felicidad. Tutor de Alejandro Magno y fundador del Liceo, Aristóteles comprendió antes que nadie que el vínculo interpersonal es el pilar fundamental de la vida en comunidad.

Aristóteles: “Los hombres compran las cosas ya hechas a los comerciantes; pero no existe ningún comerciante de amigos”

En el Libro VIII de este tratado clave —dedicado enteramente al concepto de la philia o amistad—, el filósofo argumenta que los lazos auténticos no pueden adquirirse en un mercado ni construirse mediante el intercambio utilitario. Para Aristóteles existen amistades basadas en el interés y en el placer, pero la forma superior es la “amistad perfecta”: aquella que se da entre personas virtuosas que desean el bien del otro por el solo hecho de ser quien es. Este tipo de afecto exige tiempo, convivencia, maduración y una entrega recíproca que ninguna transacción comercial es capaz de replicar.

A lo largo de sus textos, el pensador profundizó en la naturaleza intrínseca de estos afectos auténticos al señalar que “la amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos almas”. Con esta poderosa metáfora, Aristóteles no solo elevó el amor fraternal a la categoría de virtud moral, sino que distanció de manera definitiva la ligazón afectiva de cualquier cálculo económico o conveniencia pasajera.

En un presente dominado por la hiperconexión digital, la inmediatez y las relaciones utilitarias, las enseñanzas del filósofo de Estagira cobran una vigencia incuestionable. Recordar que la fraternidad no se consigue en una góndola ni a través de un clic es, quizás, el primer paso para volver a cultivar la paciencia que exige todo afecto duradero.