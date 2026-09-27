Siete piletas, una pista de bowling, y un simulador de golf: así es la mansión más cara del mundo que está a la venta

Ubicada en Los Ángeles, la mansión denominada “The One” se consolidó como la propiedad residencial más cara del planeta debido a sus dimensiones desmedidas y sus excentricidades arquitectónicas únicas. Con una superficie de 105 mil metros cuadrados, ostenta 20 habitaciones, 30 baños, seis ascensores, dos bodegas y una pileta climatizada de dimensiones olímpicas que se complementa con otras seis piscinas al aire libre.

La edificación, diseñada para impresionar, integra además cuatro canchas de bowling, un simulador de golfo, una pista de baile y hasta su propia pista de atletismo, todo rodeado por terrazas estilo lounge y una casa de huéspedes independiente.

La oficina principal se encuentra entre medio de dos piletas y, desde ella, se pueden ver las dos entradas a la casa

Durante años, la construcción permaneció como un enigma impenetrable, ya que el acceso estaba restringido y las cámaras prohibidas dentro del predio. Este hermetismo finalizó recientemente cuando Michael, un reconocido productor y estrella de YouTube, ingresó a la mansión para registrar sus interiores.

En el marco de este recorrido, el creador de contenido logró una entrevista exclusiva con Nile Niami, el cerebro detrás de este megaproyecto inmobiliario de Los Ángeles. Niami confesó el desgaste tras una década de obra: “Elegí cada cosa de esta casa, cada pintura, piedra, baldosa. Ahora que el proyecto está terminado, me siento agotado”, afirmó según el video analizado.

La "habitación para fumar" tiene, además, una colección de tapas históricas de la revista Playboy

El valor de mercado de “The One” siempre generó debate. Respecto a la cotización, Niami comparó la singularidad del inmueble con obras de arte de renombre mundial: “Cuando tenés algo tan raro como la Mona Lisa, podés pedir lo que quieras”, declaró en la entrevista.

Aunque la edificación demandó 110 millones de dólares para su desarrollo, su tasación inicial alcanzó los 500 millones. Tras ajustes en el mercado, el empresario estima que el precio de venta actual ronda los 350 millones de dólares.

La casa mas cara del mundo parte 2

Sin embargo, el presente de la propiedad dista de ser ideal. Según información recogida por el L.A. Times, Niami recibió una notificación formal por el incumplimiento de un préstamo solicitado para financiar la obra. Esta instancia representa el paso previo a una ejecución hipotecaria, una situación que podría forzar la venta del inmueble a corto plazo. A pesar de estos problemas financieros, el carácter exclusivo de “The One” la mantiene en la cima del mercado global, consolidándose como una pieza de arquitectura única que espera comprador.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA