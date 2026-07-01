Arrancó el séptimo mes del año y estallaron los memes con Julio Iglesias y el frío como protagonistas

La llegada del séptimo mes en el calendario es motivo para que los usuarios de las redes sociales apelen a su ingenio con la creación de imágenes, videos y cómicas reacciones referidas a este evento.

La creación de los memes gira alrededor de la figura artística de Julio Iglesias, el reconocido cantante español que quedó emparentado a esta iniciativa nacida en las plataformas digitales. Convertido en un fenómeno viral, el artista es la cara de distintas imágenes y videos que recorren las redes sociales y hacen reír a los usuarios y lectores.

Julio Iglesias, protagonista de los memes sobre la llegada del séptimo mes del calendario Carlos Giusti - AP

Este mes es característico por el desarrollo de la época invernal en el país. Durante el mismo, las jornadas son cada vez más frías, con un claro descenso de la temperatura. Aparejado con este fenómeno climatológico, las redes sociales ofician de compañía con una gran variedad de contenido, entre ellos, la creación de los memes, un divertimento que se renueva jornada tras jornada.

Como ocurre cada año, la llegada de julio está atravesada por la presencia del distinguido artista, dueño de una extensa obra discográfica que convoca al público de todas las edades y, por ende, tiene un alcance de mayor impacto para la generación de este tipo de contenido.

Los mejores memes por la llegada de julio

Los veo lentos con los memes de Julio…¿qué pasa? pic.twitter.com/acLMFxXUu6 — Gerardo de Icaza (@gerardodeicaza) July 1, 2026

Llegó julio y estallaron los memes en las redes

Los memes sobre la llegada de julio

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Los mejores memes de la llegada del mes de julio

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