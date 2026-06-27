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Los mejores memes tras la temprana eliminación de Uruguay en el Mundial: Muslera y Bielsa, en el ojo de la tormenta
A través de las redes sociales, los usuarios se expresaron luego de la derrota del equipo de Marcelo Bielsa 1-0 contra España
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El partido entre España y Uruguay en el Mundial 2026 apareció como uno de los cruces más atractivos del torneo, con equipos con grandes figuras y mucho en juego para ambos equipos del Grupo H. A partir de este importante cruce, los usuarios en las redes sociales mostraron todo su humor con diversos memes. Tras confirmarse la derrota y eliminación del conjunto de Bielsa, estallaron los memes.
España llegó como líder del grupo tras empatar 0-0 con Cabo Verde y golear 4-0 a Arabia Saudita. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegaban holgados por su buen juego y son uno de los favoritos para quedarse con la competición.
Uruguay, en cambió, se presentó al partido con muchas dudas futbolísticas luego de los dos primeros partidos (1-1 con Arabia Saudita y 2-2 con Cabo Verde).
El foco de los memes estuvo en el técnico Marcelo Bielsa y en Muslera, el arquero que cometió un error en el único gol y salió reemplazado en el entretiempo.
Los mejores memes de Uruguay vs. España
El vestuario de Uruguay si ya estaba caldeado: pic.twitter.com/X7svCssZTY— . 🇦🇷🇪🇦🇸🇾 (@ElPrimo_08) June 27, 2026
Muslera: - No me quemes, Marcelo 🙏🏻— Fran (@frabigol) June 27, 2026
Bielsa sacandolo en el entretiempo:pic.twitter.com/lkcL2FmpcO
Homenaje a Muslera https://t.co/FXu0j0kKb4— Jeff (@JeffFcb14) June 27, 2026
BIELSA SACO A MUSLERA EN EL ENTRE TIEMPO, LO QUE VA A SER ESE VESTUARIO POR FAVOR pic.twitter.com/htp89ACcgv— fabri 🇦🇷 (@fodensss) June 27, 2026
Muslera queriendo entrar al vestuario en el entretiempo pic.twitter.com/tWfCzvT18k— Tino (@TinoCLeclerc) June 27, 2026
Los Uruguayos: “Tenemos que ganar a España como sea o estamos eliminados”— Janson (@OnlyJanson__) June 27, 2026
Muslera:pic.twitter.com/S2psfgqiTp
El entrenamiento de Muslera para el mundialpic.twitter.com/UwaJ3vLzwp— Fran (@frabigol) June 27, 2026
No tenes corazón si queres que Uruguay pierda con España.— Ale Bertini (@abertini1) June 25, 2026
Yo: pic.twitter.com/vlzcvmsU5W
Hoy le ganamos a España, nos aseguramos la clasificación y quedamos primeros pic.twitter.com/SJXBJEo3VQ— flo 🇺🇾 (@reuruguaya) June 26, 2026
El partido España y Uruguay es a las 2:00 de la mañana... (Hora de España)— VOIDER (@THE_VOIDx) June 26, 2026
Me parece tan dantesco que ni siquiera intenten adaptar los horarios para que en ambos países podamos verlo a una hora en la que estemos jodidamente DESPIERTOS...
En fin. Un partido que no voy a ver. pic.twitter.com/swUMNbINon
Spain vs Uruguay 1am ke pic.twitter.com/HL6p5pp8UT— splora dc2 (@Logics370953) June 26, 2026
La patada más tranquila que espero de Uruguay cuando el marroquí Lamine Yamal se ponga a pisar la pelotita pic.twitter.com/y4WP5wYJGZ— diego 🇳🇱🇺🇾 (@diegohead_) June 26, 2026
hoy juega Uruguay pic.twitter.com/OsAiv5GCEX— flo 🇺🇾 (@reuruguaya) June 26, 2026
Uruguay queriendo pasar como mejor tercero pic.twitter.com/cygEN67G4l— nicoo (@nicodauson_) June 25, 2026
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