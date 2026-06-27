Los mejores memes tras la temprana eliminación de Uruguay en el Mundial: Muslera y Bielsa, en el ojo de la tormenta

El partido entre España y Uruguay en el Mundial 2026 apareció como uno de los cruces más atractivos del torneo, con equipos con grandes figuras y mucho en juego para ambos equipos del Grupo H. A partir de este importante cruce, los usuarios en las redes sociales mostraron todo su humor con diversos memes. Tras confirmarse la derrota y eliminación del conjunto de Bielsa, estallaron los memes.

España llegó como líder del grupo tras empatar 0-0 con Cabo Verde y golear 4-0 a Arabia Saudita. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegaban holgados por su buen juego y son uno de los favoritos para quedarse con la competición.

Uruguay, en cambió, se presentó al partido con muchas dudas futbolísticas luego de los dos primeros partidos (1-1 con Arabia Saudita y 2-2 con Cabo Verde).

El foco de los memes estuvo en el técnico Marcelo Bielsa y en Muslera, el arquero que cometió un error en el único gol y salió reemplazado en el entretiempo.

Los mejores memes de Uruguay vs. España

El vestuario de Uruguay si ya estaba caldeado: pic.twitter.com/X7svCssZTY — . 🇦🇷🇪🇦🇸🇾 (@ElPrimo_08) June 27, 2026

Uruguay quedó eliminado y estallaron los memes en X

Muslera: - No me quemes, Marcelo 🙏🏻



Bielsa sacandolo en el entretiempo:pic.twitter.com/lkcL2FmpcO — Fran (@frabigol) June 27, 2026

Muslera se convirtió en el centro de los memes en las redes

BIELSA SACO A MUSLERA EN EL ENTRE TIEMPO, LO QUE VA A SER ESE VESTUARIO POR FAVOR pic.twitter.com/htp89ACcgv — fabri 🇦🇷 (@fodensss) June 27, 2026

Muslera queriendo entrar al vestuario en el entretiempo pic.twitter.com/tWfCzvT18k — Tino (@TinoCLeclerc) June 27, 2026

Los Uruguayos: “Tenemos que ganar a España como sea o estamos eliminados”



Muslera:pic.twitter.com/S2psfgqiTp — Janson (@OnlyJanson__) June 27, 2026

Muslera fue el foco de los memes

Los memes tomaron como punto a Bielsa y Muslera

El entrenamiento de Muslera para el mundialpic.twitter.com/UwaJ3vLzwp — Fran (@frabigol) June 27, 2026

Los mejores memes tras la eliminación del equipo de Bielsa

No tenes corazón si queres que Uruguay pierda con España.



Yo: pic.twitter.com/vlzcvmsU5W — Ale Bertini (@abertini1) June 25, 2026

Hoy le ganamos a España, nos aseguramos la clasificación y quedamos primeros pic.twitter.com/SJXBJEo3VQ — flo 🇺🇾 (@reuruguaya) June 26, 2026

El partido España y Uruguay es a las 2:00 de la mañana... (Hora de España)



Me parece tan dantesco que ni siquiera intenten adaptar los horarios para que en ambos países podamos verlo a una hora en la que estemos jodidamente DESPIERTOS...



En fin. Un partido que no voy a ver. pic.twitter.com/swUMNbINon — VOIDER (@THE_VOIDx) June 26, 2026

Spain vs Uruguay 1am ke pic.twitter.com/HL6p5pp8UT — splora dc2 (@Logics370953) June 26, 2026

La patada más tranquila que espero de Uruguay cuando el marroquí Lamine Yamal se ponga a pisar la pelotita pic.twitter.com/y4WP5wYJGZ — diego 🇳🇱🇺🇾 (@diegohead_) June 26, 2026