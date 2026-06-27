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Los mejores memes tras la temprana eliminación de Uruguay en el Mundial: Muslera y Bielsa, en el ojo de la tormenta

A través de las redes sociales, los usuarios se expresaron luego de la derrota del equipo de Marcelo Bielsa 1-0 contra España

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Los usuarios mostraron todo su humor en las redes sociales (Foto: X)
Los usuarios mostraron todo su humor en las redes sociales (Foto: X)

El partido entre España y Uruguay en el Mundial 2026 apareció como uno de los cruces más atractivos del torneo, con equipos con grandes figuras y mucho en juego para ambos equipos del Grupo H. A partir de este importante cruce, los usuarios en las redes sociales mostraron todo su humor con diversos memes. Tras confirmarse la derrota y eliminación del conjunto de Bielsa, estallaron los memes.

España llegó como líder del grupo tras empatar 0-0 con Cabo Verde y golear 4-0 a Arabia Saudita. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegaban holgados por su buen juego y son uno de los favoritos para quedarse con la competición.

Uruguay, en cambió, se presentó al partido con muchas dudas futbolísticas luego de los dos primeros partidos (1-1 con Arabia Saudita y 2-2 con Cabo Verde).

El foco de los memes estuvo en el técnico Marcelo Bielsa y en Muslera, el arquero que cometió un error en el único gol y salió reemplazado en el entretiempo.

Los mejores memes de Uruguay vs. España

Uruguay quedó eliminado y estallaron los memes en X
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Muslera se convirtió en el centro de los memes en las redes
Muslera se convirtió en el centro de los memes en las redes

Muslera fue el foco de los memes
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Los memes tomaron como punto a Bielsa y Muslera
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Los mejores memes tras la eliminación del equipo de Bielsa
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