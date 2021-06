Astucia de monoambiente. 45 metros bien integrados, divididos por una biblioteca

Valentina se mudó sola a este monoambiente de espíritu neoyorquino en Núñez. Clásico de los cambios, no suelen venir solos, y al mes conoció a Lucas, su novio. Se animaron a la convivencia, y el espacio y las cosas que hay aquí adentro son de los dos. “No le hicimos casi nada a esta casa en cuanto a reformas. Pero la fuimos haciendo nuestra en la elección de los detalles”.

Este departamento me encanta porque es muy chico pero jamás lo siento apretado. Definitivamente, me condicionó: no creo que pueda vivir ya más en un lugar que no tenga vista abierta, cielo grande