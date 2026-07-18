Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre cómo controlar las palpitaciones: “Todos deberíamos aprender esto”

Faltan solo horas para la esperada final de la Copa del Mundo, en la que la selección argentina se enfrentará a España con el objetivo de conquistar un nuevo título. A medida que se acerca el encuentro, la ansiedad y los nervios comienzan a hacerse sentir entre los hinchas. Para muchos, esa mezcla de emoción y tensión se traduce en síntomas físicos, como palpitaciones, sudoración o una sensación de aceleración del corazón. Frente a este escenario, el cardiólogo Aurelio Rojas compartió una serie de maniobras simples que pueden ayudar a recuperar la calma durante los momentos de mayor estrés.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram (@doctorrojass), el especialista explicó una serie de maniobras sencillas que pueden ayudar a controlar las palpitaciones, la taquicardia e incluso algunas arritmias. Según detalló, estas técnicas estimulan el sistema nervioso autónomo parasimpático y generan cambios en la presión dentro del corazón, lo que contribuye a disminuir la frecuencia cardíaca y recuperar un ritmo más estable en determinadas situaciones.

El especialista explicó cuatro maniobras que pueden ayudar a controlar las palpitaciones (Captura: Instagram @doctorrojass)

Una por una, las maniobras que pueden ayudar a controlar las palpitaciones

1. Respiración profunda y controlada

La primera técnica consiste en regular la respiración. Para hacerlo, hay que inhalar profundamente durante cuatro segundos, mantener el aire en los pulmones otros cuatro segundos y exhalar lentamente a lo largo de seis segundos. El especialista recomienda repetir este ciclo todas las veces que sea necesario, ya que ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático y favorece la disminución de la frecuencia cardíaca.

2. Forzar la tos

Otra maniobra sencilla es toser de forma enérgica durante algunos segundos. De acuerdo con el cardiólogo, este esfuerzo puede contribuir a modificar momentáneamente la presión dentro del tórax y ayudar a controlar las palpitaciones en determinados casos.

3. Sumergir el rostro en agua fría

La tercera recomendación consiste en llenar el lavamanos con agua fría y sumergir el rostro entre 10 y 20 segundos. Esta acción desencadena una respuesta fisiológica, que puede ralentizar el ritmo cardíaco y favorecer la sensación de calma.

4. Maniobra de Valsalva

Por último, el especialista explicó la maniobra de Valsalva. Para realizarla, hay que llenar el pecho de aire, sentarse, taparse la boca con un dedo o mantenerla cerrada y hacer fuerza como si se intentara inflar un globo, sosteniendo ese esfuerzo durante unos 10 segundos. Luego, se debe liberar todo el aire de manera rápida. Según el médico, esta técnica puede ser útil para controlar ciertos episodios de taquicardia.

El cardiólogo aclaró que, si ninguna de estas maniobras logra aliviar las palpitaciones o los síntomas persisten, es fundamental acudir a un servicio de urgencias para recibir una evaluación médica y descartar un problema de mayor gravedad.