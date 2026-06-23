Aurelio Rojas, cardiólogo: “Consumir banana, uvas o ananá por la noche podría interferir en el descanso”

Mantener una alimentación equilibrada es una de las claves para cuidar la salud, por lo que cada vez más personas prestan atención a los alimentos que incorporan en su rutina diaria. En este contexto, el cardiólogo Aurelio Rojas compartió una recomendación sobre el consumo de frutas durante la noche: advirtió que algunas podrían favorecer picos de insulina y afectar la calidad del sueño, además de que señaló cuáles son las opciones más convenientes para elegir antes de ir a dormir.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram (@doctorrojass), Aurelio Rojas explicó que no todas las frutas tienen el mismo efecto cuando se consumen antes de dormir. “Las frutas como la banana, las uvas, el mango o el ananá aumentan la respuesta insulínica y, quizá, te ayudan a quedarte dormido, pero pueden fragmentar el descanso y, por eso, cuando te levantás por la mañana, a pesar de dormir bien, te sentís agotado. Tu corazón, a la larga, lo sufre”, señaló.

Qué tener en cuenta al consumir frutas en la cena, según el cardiólogo (Captura: Instagram @doctorrojass)

Según el especialista, muchas personas recurren a estos alimentos convencidas de que están haciendo una elección saludable para la cena o el postre nocturno. Sin embargo, advirtió que, en determinados casos, este hábito podría terminar siendo contraproducente y afectar la calidad del descanso durante la noche.

Las frutas que pueden ayudarte a descansar mejor, según el experto

Kiwi, arándanos y manzana, entre las opciones destacadas por el especialista (Foto: Freepik)

Por otro lado, Rojas remarcó que no se trata de eliminar las frutas de la cena, sino de elegir aquellas que pueden aportar más beneficios durante la noche. Entre sus preferidas mencionó al kiwi, sobre el que explicó: “Tiene altísimos niveles de vitamina C, un contenido relevante y rico en precursores de serotonina y un índice glucémico muy bajo que en los estudios se ha asociado a una mejor conciliación y calidad del sueño, además de a una mejoría del sistema inmune y de la microbiota”.

El especialista también recomendó incorporar arándanos, ya que “son ricos en polifenoles, con efecto antiinflamatorio que protegen nuestro corazón. No generan picos de glucosa ni activan el sistema nervioso por la noche”. A esa lista sumó la manzana, una alternativa clásica que, según indicó, “aporta pectina, una fibra soluble que favorece la digestión y mejora la saciedad sin interferir en el sueño. Vas a descansar mejor y a levantarte con mucha menos hambre”.