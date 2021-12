Una batalla campal en el estreno de Spider-Man: No Way Home en Australia dejó una persona herida

El pasado 16 de diciembre se estrenó en distintas partes del mundo Spider-Man: No Way Home, protagonizada por Tom Holland y Zendaya. En tan solo dos días, el film, tercera entrega de la saga, rompió récords de audiencia. Sin embargo también se vivieron momentos de tensión. Durante la proyección de la cinta en la localidad de Perth, en Australia, donde se desató una feroz pelea.

En las últimas horas y mediante las redes sociales, se dio a conocer el tenso momento que se vivió en el cine del centro comercial Karrinyup de Australia. En un corto video de TikTok se puede ver el momento en el que los espectadores esperaban el comienzo de la película pero ocurrió algo que dejó trunca sus intenciones.

Momentos previos al comienzo del film, un hombre causó disturbios desde su asiento y fue secundado por otro. De acuerdo a lo se observa en el video, personal de seguridad intentó frenar la furia de estas dos personas pero, contrario a su objetivo, éstos reaccionan a los golpes y ante esto fueron arrastrados hacia la salida. Todo sucedió mientras cientos de espectadores observaban el altercado y algunos de ellos, irónicamente, aplaudían.

Pelea en el cine

Segundos más tarde, en unos de los pasillos se formó un gran círculo de personas y muchos de ellos comenzaron a empujarse, generando más disturbios. Allí se puede ver cómo los agentes intentan, sin éxito, despejar el sitio.

El video que se viralizó termina con la imagen en la que la pelea seguía en pleno auge, sin embargo desde la empresa que brinda el servicio de cine, Center Management, indicaron que las personas involucradas fueron 10 y fueron expulsadas. Una vez fuera del lugar, molestos, rompieron la ventanilla de un auto.

En esta última pelea resultó herido una persona que trabaja como seguridad en el cine. Ahora las autoridades intentan determinar las causas que originaron los disturbios.

A raíz de lo ocurrido, desde la cadena de cine emitieron un comunicado donde lamentaron lo ocurrido: “Condenamos cualquier comportamiento inapropiado en todos los cines y continuaremos trabajando con las autoridades pertinentes en el asunto”.

Más incidentes en el estreno de Spider-Man: No Way Home

Esta batalla campal que se generó no fue la única que opacó el estreno de Spider-Man: No Way Home. El 15 de diciembre ocurrio una escena similar en el cine de la ciudad de Cuernavaca, México. Allí se realizó la preventa de entradas para el film cuando un grupo de jóvenes desató una feroz pelea presuntamente porque uno de ellos quiso adelantarse en la fila.

Pelea en el cine México

Según quedó registrado en un video, cuatro personas se entrelazaron a golpes. Al ver la situación, hubo quienes quisieron intervenir para poner fin al conflicto.

Las imágenes de la pelea llegaron al mismísimo Tom Holland, que se mostró sorprendido ante el video y llamó a la calma de los fans. “¡Ya vivimos en un momento lo bastante loco como para pelearnos así!”, expresó el protagonista del film en declaraciones a la agencia EFE.